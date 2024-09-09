TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Kostic misillemesi! Mourinho'nun gözdesi Cimbom'a

Chelsea'den yıllık 12 milyon Euro kazanan Chilwell'in maaşı da Galatasaray'ı düşündüren etmenlerden biri.

SİSTEME UYGUN PROFİL Daha önce birçok kez kanat sol bek olarak görev alan Ben Chilwell, Galatasaray'ın geçmeyi planladığı yeni sisteme de uyuyor.