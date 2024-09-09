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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Kostic misillemesi! Mourinho'nun gözdesi Cimbom'a

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Juventus forması giyen Filip Kostic'i ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcuyu takıma kazandırmak için harekete geçti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 15:46
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Kostic misillemesi! Mourinho'nun gözdesi Cimbom'a

Süper Lig'de üst üste üçüncü toplamdaysa 25. şampiyonluğunu kazanarak 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminin son günlerine girilirken çalışmalarını sıklaştırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Kostic misillemesi! Mourinho'nun gözdesi Cimbom'a

Ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye göre daha az takviye yapan sarı-kırmızılılar, hücum hattında yaptığı transferle büyük ses getirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Kostic misillemesi! Mourinho'nun gözdesi Cimbom'a

Aslan, Serie A ekibi Napoli'nin kadro dışı bıraktığı dünya yıldızı golcü Victor Osimhen'i takıma kazandırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Kostic misillemesi! Mourinho'nun gözdesi Cimbom'a

Cimbom, sezon sonuna kadar kiraladığı Nijeryalı golcüye 6 milyon Euro maaş ödeneceğini açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Kostic misillemesi! Mourinho'nun gözdesi Cimbom'a

Osimhen hamlesiyle dünya basınında manşetleri süsleyen Galatasaray'da gündemdeki isimlerden biri de Filip Kostic'ti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Kostic misillemesi! Mourinho'nun gözdesi Cimbom'a

Sarı-kırmızılıların son haftalarda Sırp futbolcu için girişimlerini hızlandırdığı konuşulsa da transferde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Kostic misillemesi! Mourinho'nun gözdesi Cimbom'a

Sarı-lacivertliler, Juventus forması giyen 31 yaşındaki futbolcunun transferini bitirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Kostic misillemesi! Mourinho'nun gözdesi Cimbom'a

Fenerbahçe'nin Kostic transferi sonrası sol kanat bek için planları değişen Aslan, bu defa adı Fenerbahçe ile anılan yıldız isme kancayı taktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Kostic misillemesi! Mourinho'nun gözdesi Cimbom'a

BEN CHILWELL'E KANCA

Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, Chelsea'de kadro dışı kalan Ben Chilwell'i gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Kostic misillemesi! Mourinho'nun gözdesi Cimbom'a

Menajerlerin Chilwell önerisini değerlendirmeye alan Galatasaray, yıldız ismin sakatlık raporlarını da incelemeye aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Kostic misillemesi! Mourinho'nun gözdesi Cimbom'a

Chelsea'den yıllık 12 milyon Euro kazanan Chilwell'in maaşı da Galatasaray'ı düşündüren etmenlerden biri.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Kostic misillemesi! Mourinho'nun gözdesi Cimbom'a

SİSTEME UYGUN PROFİL

Daha önce birçok kez kanat sol bek olarak görev alan Ben Chilwell, Galatasaray'ın geçmeyi planladığı yeni sisteme de uyuyor.

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