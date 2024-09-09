TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Kostic misillemesi! Mourinho'nun gözdesi Cimbom'a
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Juventus forması giyen Filip Kostic'i ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcuyu takıma kazandırmak için harekete geçti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Cimbom, sezon sonuna kadar kiraladığı Nijeryalı golcüye 6 milyon Euro maaş ödeneceğini açıkladı.
Osimhen hamlesiyle dünya basınında manşetleri süsleyen Galatasaray'da gündemdeki isimlerden biri de Filip Kostic'ti.
Sarı-kırmızılıların son haftalarda Sırp futbolcu için girişimlerini hızlandırdığı konuşulsa da transferde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe oldu.
Sarı-lacivertliler, Juventus forması giyen 31 yaşındaki futbolcunun transferini bitirdi.
Fenerbahçe'nin Kostic transferi sonrası sol kanat bek için planları değişen Aslan, bu defa adı Fenerbahçe ile anılan yıldız isme kancayı taktı.
BEN CHILWELL'E KANCA
Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, Chelsea'de kadro dışı kalan Ben Chilwell'i gündemine aldı.
Menajerlerin Chilwell önerisini değerlendirmeye alan Galatasaray, yıldız ismin sakatlık raporlarını da incelemeye aldı.
Chelsea'den yıllık 12 milyon Euro kazanan Chilwell'in maaşı da Galatasaray'ı düşündüren etmenlerden biri.
SİSTEME UYGUN PROFİL
Daha önce birçok kez kanat sol bek olarak görev alan Ben Chilwell, Galatasaray'ın geçmeyi planladığı yeni sisteme de uyuyor.
Leicester City'de yıldızlaşan Chilwell, 2020 yılında 50 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer oldu.
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