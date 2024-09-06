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Galatasaray Osimhen transferi sonrası hangi dizilişle oynayacak? İşte o 4 ihtimal

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Victor Osimhen'in transfer olması sonrası taktik değişikliği zorunlu hale geldi. Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha'nın ayrılmasının ardından dar bir kanat rotasyonuna sahip olan sarı-kırmızılılarda yeni diziliş için 4 ihtimal bulunuyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2024 Cuma 06:50
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Galatasaray Osimhen transferi sonrası hangi dizilişle oynayacak? İşte o 4 ihtimal

Victor Osimhen'in gelişiyle çift forvet oynaması beklenen Okan Buruk, dar kanat rotasyonu sebebiyle üçlü savunma üzerine kafa yoruyor.

Galatasaray Osimhen transferi sonrası hangi dizilişle oynayacak? İşte o 4 ihtimal

İki yıldır şampiyonluğa taşıyan 4-2-3-1 sisteminden vazgeçmeyi planlayan tecrübeli teknik adam, yeni taktik dizilişler üzerine çalışma yapıyor.

Galatasaray Osimhen transferi sonrası hangi dizilişle oynayacak? İşte o 4 ihtimal

3-5-2: ORTA GÜÇLÜ KALACAK

Muslera, Davinson, Nelsson, Jakobs, Torreira, Jelert, Sara, Kerem, Barış Alper, Icardi, Osimhen

Kanat eksikliğinde akıllara ilk gelen sistem 3-5-2 oldu. Buruk'un bir süredir bu sistem üzerine kafa yorduğu konuşuluyordu.

Galatasaray Osimhen transferi sonrası hangi dizilişle oynayacak? İşte o 4 ihtimal

Inter'i çalıştıran Inzaghi'nin oyunundan etkilenen Buruk, kendi takımına bu sistemi uygulayabilir.

Galatasaray Osimhen transferi sonrası hangi dizilişle oynayacak? İşte o 4 ihtimal

Merkezin kalabalık olduğu bu düzende beklerde kulvarı kullanacak kaliteli isimlere ihtiyaç var.

Galatasaray Osimhen transferi sonrası hangi dizilişle oynayacak? İşte o 4 ihtimal

Jakobs, Monaco'da bu sistemi tecrübe etti. Barış ve Jelert ise kanat beklerde dinamizm ile beklentileri karşılayabilir.

Galatasaray Osimhen transferi sonrası hangi dizilişle oynayacak? İşte o 4 ihtimal

3-4-1-2: SARA'YA KİLİT ROL

Muslera, Davinson, Nelsson, Abdülkerim, Barış (Jelert), Kaan, Torreira, Jakobs, Sara (Mertens), Icardi, Osimhen

Galatasaray'ın üçlü savunma çıkabileceği düzenlerden biri ise 3-4-1-2 olarak gözüküyor. Sol stoper Abdülkerim olsa da Jakobs, bir ihtimal stoperde şans bulabilir.

Galatasaray Osimhen transferi sonrası hangi dizilişle oynayacak? İşte o 4 ihtimal

Barış Alper'in sağ kanat beki olacağı bu sistemde Jelert alternatif hale gelebilir. Orta alanda Kaan ile Torreira'nın tutucu rolünde görev alabileceği düzende, Sara ise hücumla bağlantıyı kuracak isim olabilir. Mertens de Sara yerinde düşünülebilir.

Galatasaray Osimhen transferi sonrası hangi dizilişle oynayacak? İşte o 4 ihtimal

4-4-2: KLASİK OYNAYABİLİR

Muslera, Jelert, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Sara (Yunus), Torreira, Kaan, Barış, Icardi, Osimhen

Okan Buruk'un oynayabileceği düzenlerden biri ise klasik 4-4-2. 2011-2012 sezonunda Fatih Terim'in Engin-Melo-Selçuk-Emre düzeni ile oynadığı oyunu Sara-Kaan-Torreira-Barış ile oynayabilir.

Galatasaray Osimhen transferi sonrası hangi dizilişle oynayacak? İşte o 4 ihtimal

Fakat Terim'in dörtlüsü oyun kurucu özelliklerin yanı sıra gol katkısı da veriyordu. Okan Buruk'un elindeki isimlerin, sistemin bu taleplerini ne kadar karşılayacağı en önemli soru işareti olarak gözüküyor.

Galatasaray Osimhen transferi sonrası hangi dizilişle oynayacak? İşte o 4 ihtimal

4-1-2-1-2: BAKLAVA DÜZENİ

Muslera, Jelert, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Kerem, Barış, Icardi, Osimhen

Kanat alternatifinin olmadığı senaryoda baklava düzeni de akıllara geliyor. Fakat bu düzende Barış Alper'e yer bulmak epey zorlaşıyor.

Galatasaray Osimhen transferi sonrası hangi dizilişle oynayacak? İşte o 4 ihtimal

Icardi ve Osimhen'in sağlıklı olduğu senaryoda Barış'a sadece forvetin arkasında yer kalıyor. Sara'nın orta ikiliye çekilebileceği denklemde genç oyuncu o bölgeye adapte edilebilir. Fakat asıl pozisyonu kanat olan yıldızın buna alışması zaman alabilir.

Galatasaray Osimhen transferi sonrası hangi dizilişle oynayacak? İşte o 4 ihtimal

4-2-3-1 RAFA KALKABİLİR

Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde genellikle 4-2-3-1 dizilişini kullandı. Galatasaray'da da bu sistemden vazgeçmeyen Buruk, zaman zaman çift forvetli bir diziliş denedi fakat beklenen etkiyi alamadı.

Galatasaray Osimhen transferi sonrası hangi dizilişle oynayacak? İşte o 4 ihtimal

İki yıldır şampiyonluğu getiren bu sistem için gereken kanat sayısında nicelik olarak eksiklik bulunuyor. Sol kanatta sadece Barış Alper kaldı. Doğal olarak değişikliğe gidilmesi bekleniyor.

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