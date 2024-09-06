Galatasaray Osimhen transferi sonrası hangi dizilişle oynayacak? İşte o 4 ihtimal
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Victor Osimhen'in transfer olması sonrası taktik değişikliği zorunlu hale geldi. Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha'nın ayrılmasının ardından dar bir kanat rotasyonuna sahip olan sarı-kırmızılılarda yeni diziliş için 4 ihtimal bulunuyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Inter'i çalıştıran Inzaghi'nin oyunundan etkilenen Buruk, kendi takımına bu sistemi uygulayabilir.
Merkezin kalabalık olduğu bu düzende beklerde kulvarı kullanacak kaliteli isimlere ihtiyaç var.
Jakobs, Monaco'da bu sistemi tecrübe etti. Barış ve Jelert ise kanat beklerde dinamizm ile beklentileri karşılayabilir.
3-4-1-2: SARA'YA KİLİT ROL
Muslera, Davinson, Nelsson, Abdülkerim, Barış (Jelert), Kaan, Torreira, Jakobs, Sara (Mertens), Icardi, Osimhen
Galatasaray'ın üçlü savunma çıkabileceği düzenlerden biri ise 3-4-1-2 olarak gözüküyor. Sol stoper Abdülkerim olsa da Jakobs, bir ihtimal stoperde şans bulabilir.
Barış Alper'in sağ kanat beki olacağı bu sistemde Jelert alternatif hale gelebilir. Orta alanda Kaan ile Torreira'nın tutucu rolünde görev alabileceği düzende, Sara ise hücumla bağlantıyı kuracak isim olabilir. Mertens de Sara yerinde düşünülebilir.
4-4-2: KLASİK OYNAYABİLİR
Muslera, Jelert, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Sara (Yunus), Torreira, Kaan, Barış, Icardi, Osimhen
Okan Buruk'un oynayabileceği düzenlerden biri ise klasik 4-4-2. 2011-2012 sezonunda Fatih Terim'in Engin-Melo-Selçuk-Emre düzeni ile oynadığı oyunu Sara-Kaan-Torreira-Barış ile oynayabilir.
Fakat Terim'in dörtlüsü oyun kurucu özelliklerin yanı sıra gol katkısı da veriyordu. Okan Buruk'un elindeki isimlerin, sistemin bu taleplerini ne kadar karşılayacağı en önemli soru işareti olarak gözüküyor.
4-1-2-1-2: BAKLAVA DÜZENİ
Muslera, Jelert, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Kerem, Barış, Icardi, Osimhen
Kanat alternatifinin olmadığı senaryoda baklava düzeni de akıllara geliyor. Fakat bu düzende Barış Alper'e yer bulmak epey zorlaşıyor.
Icardi ve Osimhen'in sağlıklı olduğu senaryoda Barış'a sadece forvetin arkasında yer kalıyor. Sara'nın orta ikiliye çekilebileceği denklemde genç oyuncu o bölgeye adapte edilebilir. Fakat asıl pozisyonu kanat olan yıldızın buna alışması zaman alabilir.
4-2-3-1 RAFA KALKABİLİR
Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde genellikle 4-2-3-1 dizilişini kullandı. Galatasaray'da da bu sistemden vazgeçmeyen Buruk, zaman zaman çift forvetli bir diziliş denedi fakat beklenen etkiyi alamadı.
İki yıldır şampiyonluğu getiren bu sistem için gereken kanat sayısında nicelik olarak eksiklik bulunuyor. Sol kanatta sadece Barış Alper kaldı. Doğal olarak değişikliğe gidilmesi bekleniyor.
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