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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Oliveria müjdesi! İşte yeni takımı ve sözleşme detayları

Victor Osimhen'i kadrosuna katarak Avrupa'da büyük ses getiren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. UEFA'ya Avrupa Ligi listesini vermeye hazırlanan sarı kırmızılılar İngiltere'de transferleri bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Bir yandan takıma gelecek transferler merak edilirken diğer yandan sarı kırmızılılar da ayrılıklar yaşanıyor. Kadroda düşünülmeyen Sergio Olivera'nın yeni takımı belli oldu. İşte Portekizli yıldızın sözleşme detayları... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 11:05
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Oliveria müjdesi! İşte yeni takımı ve sözleşme detayları

Trendyol Süper Lig'e 3'te 3 ile başlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Oliveria müjdesi! İşte yeni takımı ve sözleşme detayları

Napoli'den Victor Osimhen'i kiralayan sarı kırmızılılar yaptığı transfer hamlesiyle Avrupa'da büyük ses getirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Oliveria müjdesi! İşte yeni takımı ve sözleşme detayları

Avrupa Ligi'nde iddialı bir takım kurmak isteyen sarı kırmızılı yöneticiler İngiltere'de transfer görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Oliveria müjdesi! İşte yeni takımı ve sözleşme detayları

Bir yandan takıma katılacak transferler merak edilirken diğer yandan ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Oliveria müjdesi! İşte yeni takımı ve sözleşme detayları

Son olarak Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon Euro bedelle Benfica'ya gönderen Galatasaray'da bir ayrılık kararı daha verildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Oliveria müjdesi! İşte yeni takımı ve sözleşme detayları

Okan Buruk'un yeni sezon kadro planlamasında düşünmediği Sergio Oliveira'ya kulüp bulması söylenmişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Oliveria müjdesi! İşte yeni takımı ve sözleşme detayları

OLIVEIRA SÖZLEŞME İMZALADI!

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Olympiakos Sergio Oliveira'yı kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Oliveria müjdesi! İşte yeni takımı ve sözleşme detayları

Yunan ekibi Portekizli orta saha oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Oliveria müjdesi! İşte yeni takımı ve sözleşme detayları

Galatasaray formasıyla 57 maça çıkan yıldız oyuncu 6 gol kaydetti.

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