TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Oliveria müjdesi! İşte yeni takımı ve sözleşme detayları
Victor Osimhen'i kadrosuna katarak Avrupa'da büyük ses getiren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. UEFA'ya Avrupa Ligi listesini vermeye hazırlanan sarı kırmızılılar İngiltere'de transferleri bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Bir yandan takıma gelecek transferler merak edilirken diğer yandan sarı kırmızılılar da ayrılıklar yaşanıyor. Kadroda düşünülmeyen Sergio Olivera'nın yeni takımı belli oldu. İşte Portekizli yıldızın sözleşme detayları... | GALATASARAY HABERLERİ
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Bir yandan takıma katılacak transferler merak edilirken diğer yandan ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.
Son olarak Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon Euro bedelle Benfica'ya gönderen Galatasaray'da bir ayrılık kararı daha verildi.
Okan Buruk'un yeni sezon kadro planlamasında düşünmediği Sergio Oliveira'ya kulüp bulması söylenmişti.
OLIVEIRA SÖZLEŞME İMZALADI!
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Olympiakos Sergio Oliveira'yı kadrosuna kattı.
Yunan ekibi Portekizli orta saha oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray formasıyla 57 maça çıkan yıldız oyuncu 6 gol kaydetti.
Portekizli orta sahanın güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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