Adrien Rabiot'dan flaş transfer kararı! Galatasaray...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Napoli forması giyen Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen'i renklerine bağlayarak transfer gündemini değiştiren Galatasaray'da hareketlilik sürüyor. Orta saha takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Juventus ile sözleşmesi sona eren Adrien Rabiot'yu gündemine almıştı. Fransız basını, yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı takıma transferine ilişkin kararını açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan Victor Osimhen'i çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı.
Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki futbolcu, "Burada olduğum için çok mutluyum. İnanılmaz bir atmosfer var. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum" dedi.
Dries Mertens ile daha önce Napoli'de birlikte forma giydiğine de değinen Osimhen, "Dries ile forma giymiştim. Bana çok yardımcı oldu. Onunla da konuştum buraya gelmeden önce. Onunla sahada olmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
Taraftarları selamladıktan sonra alandan ayrılan 25 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atması bekleniyor.
Galatasaray'da Victor Osimhen transferi büyük yankı uyandırırken, sarı-kırmızılılarda bir de ayrılık yaşandı.
Cimbom'un milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibi Benfica'ya transfer oldu.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada, 25 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.
Benfica'nın Galatasaray'a net 12 milyon Euro transfer bedeli ödeyeceği aktarılan açıklamada, "Ayrıca futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde Benfica, elde edeceği transfer bedelinin karının yüzde 10'unu sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir." denildi.
Victor Osimhen'in transferi ve Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığıyla hareketli bir transfer dönemi geçiren Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri de Adrien Rabiot'ydu.
Orta saha arayışı içerisinde olan sarı-kırmızılılar, Juventus ile sözleşmesi sona eren Fransız futbolcunun menajeriyle temas kurmuştu.
Henüz bir takımla sözleşme imzalamayan 29 yaşındaki oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fransız basını, Rabiot'nun Galatasaray'a transferine ilişkin aldığı kararı açıkladı.
GALATASARAY'A GELMEK İSTEMİYOR
RMC Sport'ta yer alan habere göre; Adrien Rabiot, sarı-kırmızılı takıma transfer olmaya sıcak bakmıyor.
Rabiot, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla çıktığı 35 maçta 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Fransız orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 35 milyon Euro.
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