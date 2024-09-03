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Adrien Rabiot'dan flaş transfer kararı! Galatasaray...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Napoli forması giyen Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen'i renklerine bağlayarak transfer gündemini değiştiren Galatasaray'da hareketlilik sürüyor. Orta saha takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Juventus ile sözleşmesi sona eren Adrien Rabiot'yu gündemine almıştı. Fransız basını, yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı takıma transferine ilişkin kararını açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 11:42
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MERT KILIÇ
Adrien Rabiot'dan flaş transfer kararı! Galatasaray...

Galatasaray, yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala adeta şaha kalktı.

Adrien Rabiot'dan flaş transfer kararı! Galatasaray...

Sarı-kırmızılılar, Napoli forması giyen yıldız golcü Victor Osimhen'i 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.

Adrien Rabiot'dan flaş transfer kararı! Galatasaray...

Anlaşmanın ardından özel uçak ile yola çıkan Nijeryalı futbolcu, 03.20'de İstanbul'a geldi.

Adrien Rabiot'dan flaş transfer kararı! Galatasaray...

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan Victor Osimhen'i çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı.

Adrien Rabiot'dan flaş transfer kararı! Galatasaray...

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki futbolcu, "Burada olduğum için çok mutluyum. İnanılmaz bir atmosfer var. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum" dedi.

Adrien Rabiot'dan flaş transfer kararı! Galatasaray...

Dries Mertens ile daha önce Napoli'de birlikte forma giydiğine de değinen Osimhen, "Dries ile forma giymiştim. Bana çok yardımcı oldu. Onunla da konuştum buraya gelmeden önce. Onunla sahada olmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Adrien Rabiot'dan flaş transfer kararı! Galatasaray...

Taraftarları selamladıktan sonra alandan ayrılan 25 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

Adrien Rabiot'dan flaş transfer kararı! Galatasaray...

Galatasaray'da Victor Osimhen transferi büyük yankı uyandırırken, sarı-kırmızılılarda bir de ayrılık yaşandı.

Adrien Rabiot'dan flaş transfer kararı! Galatasaray...

Cimbom'un milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibi Benfica'ya transfer oldu.

Adrien Rabiot'dan flaş transfer kararı! Galatasaray...

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada, 25 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Adrien Rabiot'dan flaş transfer kararı! Galatasaray...

Benfica'nın Galatasaray'a net 12 milyon Euro transfer bedeli ödeyeceği aktarılan açıklamada, "Ayrıca futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde Benfica, elde edeceği transfer bedelinin karının yüzde 10'unu sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir." denildi.

Adrien Rabiot'dan flaş transfer kararı! Galatasaray...

Victor Osimhen'in transferi ve Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığıyla hareketli bir transfer dönemi geçiren Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri de Adrien Rabiot'ydu.

Adrien Rabiot'dan flaş transfer kararı! Galatasaray...

Orta saha arayışı içerisinde olan sarı-kırmızılılar, Juventus ile sözleşmesi sona eren Fransız futbolcunun menajeriyle temas kurmuştu.

Adrien Rabiot'dan flaş transfer kararı! Galatasaray...

Henüz bir takımla sözleşme imzalamayan 29 yaşındaki oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Adrien Rabiot'dan flaş transfer kararı! Galatasaray...

Fransız basını, Rabiot'nun Galatasaray'a transferine ilişkin aldığı kararı açıkladı.

Adrien Rabiot'dan flaş transfer kararı! Galatasaray...

GALATASARAY'A GELMEK İSTEMİYOR

RMC Sport'ta yer alan habere göre; Adrien Rabiot, sarı-kırmızılı takıma transfer olmaya sıcak bakmıyor.

Adrien Rabiot'dan flaş transfer kararı! Galatasaray...

Rabiot, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla çıktığı 35 maçta 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Adrien Rabiot'dan flaş transfer kararı! Galatasaray...

Fransız orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 35 milyon Euro.

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