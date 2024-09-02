Roma'dan Galatasaray'ı kızdıracak bir transfer daha! Bunu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılılar, stoper bölgesi için Atletico Madrid'den ayrılan Mario Hermoso'yu gündemine almıştı. Başarılı oyuncuyu Roma'ya kaptıran Cimbom'a, İtalyan devinden bir şok daha geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Ancak İtalyan basınına göre Roma'nın Galatasaray'a yaşattığı şok, Hermoso ile sınırlı kalmayacak.
Takvim'in derlediği habere göre, Smalling'i takımdan gönderen Roma, bir stoper takviyesi daha yapmak istiyor.
Bonservisi elinde olan Hummels ile görüşmelere başlayan İtalyan ekibi, transferi noktalamak istiyor.
Habere göre Hummels ile ilgilenen takımlar arasında Galatasaray da yer alıyor.
Ancak Hermoso gibi bu transferde de Roma'nın Galatasaray'ın önünde olduğu belirtildi.
BEŞİKTAŞ DA İLGİLENDİ
Borussia Dortmund ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıkan Mats Hummels ile sezon başında Beşiktaş da uzun süre ilgilenmişti.
Ancak siyah beyazlılar sonrasında Paulista'yı kadrosuna katmıştı.
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