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Roma'dan Galatasaray'ı kızdıracak bir transfer daha! Bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılılar, stoper bölgesi için Atletico Madrid'den ayrılan Mario Hermoso'yu gündemine almıştı. Başarılı oyuncuyu Roma'ya kaptıran Cimbom'a, İtalyan devinden bir şok daha geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 12:20
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Roma'dan Galatasaray'ı kızdıracak bir transfer daha! Bunu kimse beklemiyordu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, stoper hattını güçlendirmek istiyor.

Roma'dan Galatasaray'ı kızdıracak bir transfer daha! Bunu kimse beklemiyordu

Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Nelsson ve Metehan Baltacı'dan oluşan rotasyonu yeterli bulmayan Okan Buruk, yönetimden transfer istedi.

Roma'dan Galatasaray'ı kızdıracak bir transfer daha! Bunu kimse beklemiyordu

Bu doğrultuda Mario Hermoso'yu gündemine alan Galatasaray, yıldız ismi Roma'ya kaptırdı.

Roma'dan Galatasaray'ı kızdıracak bir transfer daha! Bunu kimse beklemiyordu

Ancak İtalyan basınına göre Roma'nın Galatasaray'a yaşattığı şok, Hermoso ile sınırlı kalmayacak.

Roma'dan Galatasaray'ı kızdıracak bir transfer daha! Bunu kimse beklemiyordu

Takvim'in derlediği habere göre, Smalling'i takımdan gönderen Roma, bir stoper takviyesi daha yapmak istiyor.

Roma'dan Galatasaray'ı kızdıracak bir transfer daha! Bunu kimse beklemiyordu

Bonservisi elinde olan Hummels ile görüşmelere başlayan İtalyan ekibi, transferi noktalamak istiyor.

Roma'dan Galatasaray'ı kızdıracak bir transfer daha! Bunu kimse beklemiyordu

Habere göre Hummels ile ilgilenen takımlar arasında Galatasaray da yer alıyor.

Roma'dan Galatasaray'ı kızdıracak bir transfer daha! Bunu kimse beklemiyordu

Ancak Hermoso gibi bu transferde de Roma'nın Galatasaray'ın önünde olduğu belirtildi.

Roma'dan Galatasaray'ı kızdıracak bir transfer daha! Bunu kimse beklemiyordu

BEŞİKTAŞ DA İLGİLENDİ

Borussia Dortmund ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıkan Mats Hummels ile sezon başında Beşiktaş da uzun süre ilgilenmişti.

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