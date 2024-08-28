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Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Youg Boys mağlubiyeti sonrası Şampiyonlar Ligi macerası sona erdi. Sarı-kırmızılılarda yeni hedef artık Avrupa Ligi olacak. Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte o takımlar ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 12:54
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Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray sahasında Young Boys'a 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı-Kırmızılılar yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Peki bu sezon yeni formatıyla düzenlenecek olan UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler oldu?

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi İsviçre modeline geçiliyor. Yeni sistemde takımların maç sayısı 6'dan 8'e çıkacak. Yani Galatasaray, lig aşamasında 4'ü iç saha 4'ü deplasman olmak üzere toplam 8 maça çıkacak.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ NASIL BELİRLENECEK?

UEFA Avrupa Ligi'nde kura öncesi 4 torba ve her torbada 9'ar takım yer alacak. Toplam 36 ekibin katılacağı kurada takımlar her torbadan 2'şer rakip çekecek. Dolayısıyla Galatasaray kendi torbası da dahil olmak üzere her torbadan 2 rakip çekmiş olacak.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA AVRUPA LİGİ KURALARI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar 30 Ağustos Cuma günü çekilecek. 25-26 Eylül tarihinde ilk maç, son maç ise 30 Ocak 2025 tarihinde oynanacak.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

SON 16 TURU SIRALAMASI

Ligde ilk 8 sırayı alan takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Son 16 turuna çıkacak olan diğer 8 takım ise ligi 9 ila 24. sırada tamamlayan ekipler arasındaki play-off maçları sonrası belli olacak.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Galatasaray'ın an itibarıyla kesinleşen muhtemel rakipleri şöyle:

Roma, Manchester United, Porto, Rangers, E. Frankfurt, Tottenham, Lazio, Real Sociedad.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

AZ Alkmaar, Olympiakos, Lyon, Union SG, Dinamo Kiev, Malmö, Athletic Bilbao, Hoffenheim, Nice, Twente.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Kalan 16 muhtemel rakip ise UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.

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