Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Youg Boys mağlubiyeti sonrası Şampiyonlar Ligi macerası sona erdi. Sarı-kırmızılılarda yeni hedef artık Avrupa Ligi olacak. Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte o takımlar ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi İsviçre modeline geçiliyor. Yeni sistemde takımların maç sayısı 6'dan 8'e çıkacak. Yani Galatasaray, lig aşamasında 4'ü iç saha 4'ü deplasman olmak üzere toplam 8 maça çıkacak.
GALATASARAY'IN RAKİPLERİ NASIL BELİRLENECEK?
UEFA AVRUPA LİGİ KURALARI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar 30 Ağustos Cuma günü çekilecek. 25-26 Eylül tarihinde ilk maç, son maç ise 30 Ocak 2025 tarihinde oynanacak.
SON 16 TURU SIRALAMASI
Ligde ilk 8 sırayı alan takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Son 16 turuna çıkacak olan diğer 8 takım ise ligi 9 ila 24. sırada tamamlayan ekipler arasındaki play-off maçları sonrası belli olacak.
GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?
Galatasaray'ın an itibarıyla kesinleşen muhtemel rakipleri şöyle:
Roma, Manchester United, Porto, Rangers, E. Frankfurt, Tottenham, Lazio, Real Sociedad.
AZ Alkmaar, Olympiakos, Lyon, Union SG, Dinamo Kiev, Malmö, Athletic Bilbao, Hoffenheim, Nice, Twente.
Kalan 16 muhtemel rakip ise UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.
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