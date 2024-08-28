Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ NASIL BELİRLENECEK?



UEFA Avrupa Ligi'nde kura öncesi 4 torba ve her torbada 9'ar takım yer alacak. Toplam 36 ekibin katılacağı kurada takımlar her torbadan 2'şer rakip çekecek. Dolayısıyla Galatasaray kendi torbası da dahil olmak üzere her torbadan 2 rakip çekmiş olacak.