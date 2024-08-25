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Sol bek harekatı

Transfer dönemi bitmeden savunmaya takviye isteyen Aslan’da öncelik netleşti. Sarı kırmızılılar, sol bek çalışmalarına yöneldi. Javi Galan ismi ağır basarken Ismael Jakobs ve Maxim De Cuyper da alternatif olarak listeye eklendi, en kısa sürede hamle yapılmasına karar verildi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 06:50
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Sol bek harekatı

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Avrupa'da 1 Eylül 2024 tarihinde bitecek transfer dönemi öncesi özellikle savunma hattına takviye yapılması amaçlanıyor. Sol bek isteyen Aslan'da ilk hedef Atletico Madrid'den Javi Galan olacak. İspanyol sol bekin ilk etapta kiralanması amaçlanıyor. 29 yaşındaki İspanyol futbolcu, Atletico Madrid'de Diego Simeone tarafından kadroda düşünülmüyor. Galan da Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.

ALTERNATİFLER HAZIR

Atletico Madrid ile 2026 yılına kadar kontratı olan deneyimli yıldız geçen sezon da Real Sociedad'da kiralık forma giymişti. Galatasaray'da Galan dışında iki alternatif isim bulunuyor. Monaco'dan 25 yaşındaki Ismail Jakobs ve Club Brugge kulübünden 23 yaşındaki Maxim De Cuyper listede yer alıyor. Aslan, Galan'da sorun yaşanması halinde bu listedeki iki ismi de kiralama yöntemiyle transfer etmeyi planlıyor. Kısa sürede sol bek konusunun netleşmesi bekleniyor.

ARCHIE BROWN DA LİSTEDE

Sol bek adaylarının yanında Archie Brown'un durumu da yakından takip ediliyor. Belçika'da KAA Gent takımında oynayan 22 yaşındaki genç sol bek listede bulunuyor.

İSPANYA DIŞINA ÇIKMADI

Aslan'ın gündeminde yer alan Javi Galan, kariyerinde hiç İspanya dışına çıkmadı. 29 yaşındaki futbolcu, ilk kez İspanya dışına çıkmak istiyor. Galatasaray'ın teklifine sıcak bakan Galan, Atletico Madrid ile sarı kırmızılı kulübün görüşmelerine odaklanmış durumda.

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