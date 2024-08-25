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Sergio Oliveira bilmecesi

Kadroda düşünülmeyen isimlerden Sergio Oliveira konusunda henüz somut bir gelişme yaşanmadı. İstanbul'dan ve Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak bakmayan 32 yaşındaki Portekizli orta saha için formül aranıyor. Eyüpspor'dan teklif alan Oliveira henüz karar vermedi. Transfer dönemi bitene kadar Portekizli yıldızın geleceğinin netleşmesi bekleniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 06:50
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Sergio Oliveira bilmecesi
Kadroda düşünülmeyen isimlerden Sergio Oliveira konusunda henüz somut bir gelişme yaşanmadı. İstanbul'dan ve Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak bakmayan 32 yaşındaki Portekizli orta saha için formül aranıyor. Eyüpspor'dan teklif alan Oliveira henüz karar vermedi. Transfer dönemi bitene kadar Portekizli yıldızın geleceğinin netleşmesi bekleniyor.
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