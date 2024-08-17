Ahmet Çakar Konyaspor - Galatasaray maçını yorumladı! "VAR müdahalesi ve kırmızı kart..."

Şut desen tam değil, kuvvetli vuruş desen o da değil ama rakibin bacağının arasından geçen ve köşeye giden bir gol. Bu golle G.Saray rahatladı. Art arda pozisyonlar buldu, fark açılabilirdi.

Bu arada İcardi de gol attı ama VAR hakeminin haklı müdahalesi ile Torreira'nın gol öncesi faulü tespit edildi.