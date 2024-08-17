Haberler Galatasaray

Ahmet Çakar Konyaspor - Galatasaray maçını yorumladı! "VAR müdahalesi ve kırmızı kart..."

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasıda Galatasaray deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederken haftayı kayıpsız geçti. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar karşılaşmayı değerlendirirken tartışmalı pozisyon hakkında yorum yaptı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2024 Cumartesi 09:57
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ahmet Çakar Konyaspor - Galatasaray maçını yorumladı! "VAR müdahalesi ve kırmızı kart..."

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Ahmet Çakar Konyaspor - Galatasaray maçını yorumladı! "VAR müdahalesi ve kırmızı kart..."

Puanını 6 yapan sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Ahmet Çakar Konyaspor - Galatasaray maçını yorumladı! "VAR müdahalesi ve kırmızı kart..."

Icardi'nin kaydettiği gol öncesi Torreira'nın faulünü tespit eden VAR hakemi monitöre izlemeye çağırdı ve Galatasaray'ın üçüncü golü iptal edildi.

Ahmet Çakar Konyaspor - Galatasaray maçını yorumladı! "VAR müdahalesi ve kırmızı kart..."

Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar tartışmalı pozisyonu yorumladı. İşte detaylar...

Ahmet Çakar Konyaspor - Galatasaray maçını yorumladı! "VAR müdahalesi ve kırmızı kart..."

AHMET ÇAKAR - İPTAL DOĞRU, KIRMIZI ÇIKMALIYDI

Her iki yarının başlangıçları hariç, oyunu kontrol eden taraf Galatasaray'dı.

Ahmet Çakar Konyaspor - Galatasaray maçını yorumladı! "VAR müdahalesi ve kırmızı kart..."

İlk 15 dakika Konya, yaptığı baskı ile G.Saray'ı çıkarmadı, ardından G.Saray inisiyatifi eline alıp önce Mertens'in akıl dolu vuruşu ile golü kaçırdı ama ardından özellikle İcardi'nin müthiş zekası ile gelen bir gol buldu.

Ahmet Çakar Konyaspor - Galatasaray maçını yorumladı! "VAR müdahalesi ve kırmızı kart..."

Barış Alper, İcardi'nin mükemmel koşusunu iyi bir pasla değerlendirdi, o da çok kapalı açıdan topu paralel yollayıp Kerem'e 'al da at' dedi.

Ahmet Çakar Konyaspor - Galatasaray maçını yorumladı! "VAR müdahalesi ve kırmızı kart..."

Fakat bu golden sonra G.Saray acemice bir gol yedi. Önce Kerem, müdahale edip uzaklaştıracağı topu rakibine bıraktı, Konyasporlu da çok iyi kesti ve beraberlik golü geldi .

Ahmet Çakar Konyaspor - Galatasaray maçını yorumladı! "VAR müdahalesi ve kırmızı kart..."

İkinci yarıya G.Saray kötü başladı. İşler kötüye gideceği dakikada Barış Alper'in alıştığımız gollerinden biri geldi.

Ahmet Çakar Konyaspor - Galatasaray maçını yorumladı! "VAR müdahalesi ve kırmızı kart..."

Şut desen tam değil, kuvvetli vuruş desen o da değil ama rakibin bacağının arasından geçen ve köşeye giden bir gol. Bu golle G.Saray rahatladı. Art arda pozisyonlar buldu, fark açılabilirdi.

Ahmet Çakar Konyaspor - Galatasaray maçını yorumladı! "VAR müdahalesi ve kırmızı kart..."

Bu arada İcardi de gol attı ama VAR hakeminin haklı müdahalesi ile Torreira'nın gol öncesi faulü tespit edildi.

Ahmet Çakar Konyaspor - Galatasaray maçını yorumladı! "VAR müdahalesi ve kırmızı kart..."

Hakemi hiç beğenmedim. Bir maçta bu kadar kart hatası yapılmaz. İcardi, Barış Alper ve hele hele Abdülkerim mutlak sarı kart görmeliydi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mallorca - Real Madrid maçı ne zaman? Mallorca - Real Madrid maçı ne zaman? 10:50
Real Sociedad - Rayo Vallecano maçı ne zaman? Real Sociedad - Rayo Vallecano maçı ne zaman? 10:47
Chelsea - Manchester City maçı ne zaman? Chelsea - Manchester City maçı ne zaman? 10:43
Brentford - Crystal Palace maçı ne zaman? Brentford - Crystal Palace maçı ne zaman? 10:40
Ferdi transferinde sürpriz gelişme! Brighton derken... Ferdi transferinde sürpriz gelişme! Brighton derken... 10:27
Şanlıurfaspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta? Şanlıurfaspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta? 10:12
Daha Eski
Çorumspor FK - Karagümrük maçı saat kaçta? Çorumspor FK - Karagümrük maçı saat kaçta? 10:09
Gençlerbirliği - Boluspor maçı saat kaçta? Gençlerbirliği - Boluspor maçı saat kaçta? 10:06
Iğdır - Adanaspor maçı saat kaçta? Iğdır - Adanaspor maçı saat kaçta? 10:02
"VAR müdahalesi doğru!" "VAR müdahalesi doğru!" 09:56
Göztepe - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Göztepe - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 09:47
Gaziantep - Samsunspor maçı ne zaman? Gaziantep - Samsunspor maçı ne zaman? 09:42