KONYASPOR GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE | Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Konyaspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in son iki sezonunun şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ikinci maçında Konyaspor'a konuk olacak. Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği maçın yayın bilgileri merak ediliyor. Peki Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Galatasaray maçı 16 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Marko, Guilherme, Oğulcan, Ndao, Pedrinho, Yusuf, Aleksic, Umut

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Sara, Mertens, Kerem, Barış Alper, Icardi

HEDEF LİDERLİK

Süper Lig'de son iki sezonu şampiyonlukla kapatan Galatasaray, 2024-2025 sezonunu Hatayspor galibiyetiyle açmıştı. Geçtiğimiz hafta evinde geri düştüğü maçı 2-1 kazanan sarı-kırmızılılar, bugün ikinci haftanın açılış karşılaşmasında Konyaspor'a konuk olacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Sarı-kırmızılı takım, 2'de 2 ile seri yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak için sahada olacak.

ICARDI'DEN HER MAÇA 1 GOL

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, takımın yine en önemli gol ayağı olacak. Sezona Hatayspor karşısında attığı golle giriş yapan Tangocu,

Konyaspor'u da boş geçmek istemiyor. Geçtiğimiz sezon Konya'da oynanan şampiyonluk maçında 2 nefis gol atarak hem krallığını hem de 24. şampiyonluğu perçinleyen 31 yaşındaki yıldız, bugün de golleriyle zaferi getiren isim olmayı hedefliyor. Ayrıca Galatasaray kariyerinde 75 maçta 56 gol, 19 asistle oynayan yıldız oyuncu, bugün skora katkı verirse maç başına ortalama 1 gole etki etmeyi sürdürecek.

Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasında hakem Direnç Tonusluoğlu görev yapacak. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak.