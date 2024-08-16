Konyaspor - Galatasaray maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Ligin 2. haftasında Galatasaray, Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Okan Buruk'un öğrencileri bu kritik maçtan mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
Konyaspor - Galatasaray maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ:
Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Marko, Guilherme, Oğulcan, Ndao, Pedrinho, Yusuf, Aleksic, Umut
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Sara, Mertens, Kerem, Barış Alper, Icardi
KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Konyaspor - Galatasaray maçı TSİ 21.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.