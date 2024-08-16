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Konyaspor - Galatasaray maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 2. haftasında geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, Konyasor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Okan Buruk'un öğrencileri bu kritik maçtan mutlaka 3 puanla ayrılmak istiyor. Heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 21:00 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 21:04
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Konyaspor - Galatasaray maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Ligin 2. haftasında Galatasaray, Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Okan Buruk'un öğrencileri bu kritik maçtan mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Konyaspor - Galatasaray maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ:

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Marko, Guilherme, Oğulcan, Ndao, Pedrinho, Yusuf, Aleksic, Umut

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Sara, Mertens, Kerem, Barış Alper, Icardi

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Galatasaray maçı TSİ 21.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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