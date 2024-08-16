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Galatasaray'da İbrahim Hatipoğlu'dan flaş Wilfried Zaha açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda yönetici konumunda bulunan İbrahim Hatipoğlu dikkat çeken açıklamalara yer verdi. Hatipoğlu'nun özellikle Zaha ile ilgili açıklaması gündem oldu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 23:43
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Galatasaray'da İbrahim Hatipoğlu'dan flaş Wilfried Zaha açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederken sarı-kırmıızlılarda yönetici İbrahim Hatipoğlu karşılaşmayı değerlendirdi.

Hatipoğlu'nun Wilfried Zaha ile ilgili sözleri ise dikkat çekti.

İŞTE HATİPOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI:

"VAR'DAKİ ARKADAŞ TESTİ GEÇEMEMİŞ"

Sezon başı maçlar zor olur. Hazırlıklar henüz tamamlanmış, kadrolar yeni kurulurken güzel bir lig maçı izledik. Kendi takımımızı, oyuncularımızı, teknik heyetimizi ve taraftarımızı kutluyorum, muhteşemlerdi. Konyaspor da çok iyi bir takım. İlk maçta kazanmışlardı, iyi mücadele ettiler. Sonuçta biz kazandık. Her iki takımı da kutluyorum. Konya özel bir yer, şampiyon dönmüştük, kazandığımız için son derece mutluyum. Çok genç bir hakemin iyi yönettiği maçta VAR'dan bir müdahaleyle performansına gölge düşürüldü. VAR'daki hakem kardeşimiz (EN: Volkan Bayarslan), bu sezon atletik performans testlerini geçemediği için VAR'a atanmış. Sadece atletik performans testlerini değil VAR ile ilgili teste tabi tutulsa onu da geçemez. Akıl almaz biçimde gol iptal edildi. VAR müdahalesi hiç gerekmediği pozisyon. Defalarca izledik. Fiziksel temas yok. Bizim oyuncumuzun temas ettiği topa VAR müdahalesiyle nasıl iptal edildi anlamış değiliz. TFF Başkanımız, VAR hakemlerinin hata yapma lüksü yok demişti. TFF Başkanımızın yaptırımları ve düşüncelerini merakla bekliyorum. Takipçisi olacağız."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİNİ ÇALDIRACAĞIZ"

Sezon başı maçlar çok zor geçiyor. Takımların ritim bulmaları, alışmaları... Takımımızın her geçen gün performansı yükseliyor. İlk maçta da çok iyiydik ama gol bulmakta zorlanmıştık. İyi oynadığımız, 3. golü bulduğumuz anda gol iptaliyle birlikte beklenen farklı skoru ortaya koyamadı. Kendimize güveniyoruz. Şampiyonlar Ligi müziğini bir kez daha stadyumumuzda çaldıracağımıza inanıyoruz.

"ZAHA ANTRENMANLARA ÇIKACAK"

Oyuncunun o dönem kafası karışabiliyor. Tam antrenmanlara katılamıyor. Zaha bizim oyuncumuz şu anda, şartlar nasıl gelişir bilemiyoruz ama yarından itibaren takımla birlikte antrenmanlarda olacak.

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