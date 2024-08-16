Konyaspor 1-2 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Tümosan Konyaspor sahasında Galatasaray'la kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

G.Saray'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 59'da Barış Alper Yılmaz kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 45'te Oğulcan Ülgün'den geldi. Ayrıca Mauro Icardi'nin 76. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonucu faul gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından G.Saray ligde 2'de 2 yaptı ve 6 puana yükseldi. Konyaspor ise 3 puanda kaldı.

Ligin 3. haftasında sarı-kırmızılılar Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Bu maç Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak play-off karşılaşmasından dolayı ertelenecek. Konyaspor ise deplasmanda Bodrum FK'ya konuk olacak.