Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü! İşte o pozisyon

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray'ın, Konyaspor ile karşı karşıya geldiği maçın 76. dakikasında Mauro Icardi ağları havalandırdı.

Fakat Mauro Icardi'nin golü öncesinde Lucas Torreira'nın faul yaptığı gerekçesiyle pozisyon VAR'da incelendi.

VAR incelemesinin ardından gol geçersiz sayıldı.

İŞTE O POZİSYON:

NOT: Görüntüler beIN SPORTS'dan alınmıştır.

GALATASARAY'DAN POZİSYONUN ARDINDAN TEPKİ GELDİ!

Sarı-kırmızılılar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Icardi'nin golü anlayamadığımız bir nedenden dolayı VAR tarafından iptal ediliyor" ifadelerine yer verdi.