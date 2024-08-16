Haberler Galatasaray

Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü! İşte o pozisyon

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray'ın, Konyaspor ile karşı karşıya geldiği mücadelenin 76. dakikasında sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi ağları havalandırdı. Fakat bu golün öncesinde Lucas Torreira'nın faul yaptığı gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı. İşte o pozisyon...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 22:47 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 22:57
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü! İşte o pozisyon

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray'ın, Konyaspor ile karşı karşıya geldiği maçın 76. dakikasında Mauro Icardi ağları havalandırdı.

Fakat Mauro Icardi'nin golü öncesinde Lucas Torreira'nın faul yaptığı gerekçesiyle pozisyon VAR'da incelendi.

VAR incelemesinin ardından gol geçersiz sayıldı.

İŞTE O POZİSYON:

NOT: Görüntüler beIN SPORTS'dan alınmıştır.

GALATASARAY'DAN POZİSYONUN ARDINDAN TEPKİ GELDİ!

Sarı-kırmızılılar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Icardi'nin golü anlayamadığımız bir nedenden dolayı VAR tarafından iptal ediliyor" ifadelerine yer verdi.

Aslan 2'de 2 yaptı! İşte güncel puan durumu
G.Saray Konya'da kazandı!
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Abdülkerim Bardakcı'ya komik teklif! Hiç düşünmediler...
Manisa, İzmir ve Bolu'da havadan ve karadan müdahale | Ülke genelinde 47 yangın çıktı! Bakan açıkladı: Gözaltılar var
İtalyan yıldız F.Bahçe yolunda!
G.Saray'ın Young Boys maçında o isimler listede yok!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın golüne VAR engeli! G.Saray'ın golüne VAR engeli! 22:46
Erzurumspor'dan transfer şov! Erzurumspor'dan transfer şov! 22:13
Fırtına'da St. Gallen maçı hazırlıkları başladı Fırtına'da St. Gallen maçı hazırlıkları başladı 22:11
G.Saraylı yıldıza şok eleştiri! "Yarım oynuyor" G.Saraylı yıldıza şok eleştiri! "Yarım oynuyor" 22:05
Juve'de Kenan için flaş karar! Juve'de Kenan için flaş karar! 21:23
Sakarya'dan sürpriz transfer! Sakarya'dan sürpriz transfer! 21:10
Daha Eski
G.Saray'ın Young Boys maçında o isimler listede yok! G.Saray'ın Young Boys maçında o isimler listede yok! 20:30
G.Saray'da yıldız isim kadrodan çıkarıldı! G.Saray'da yıldız isim kadrodan çıkarıldı! 20:12
Okan Buruk: Şampiyonluklar için dua ediyorum Okan Buruk: Şampiyonluklar için dua ediyorum 19:55
Milliler'den dikkat çeken başarı! Milliler'den dikkat çeken başarı! 19:50
F.Bahçe kafilesi İzmir'de! F.Bahçe kafilesi İzmir'de! 19:21
Icardi transferi bitiriyor! Arkadaşını G.Saray'a getirecek Icardi transferi bitiriyor! Arkadaşını G.Saray'a getirecek 19:16