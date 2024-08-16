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Kerem Aktürkoğlu takımda kalacak mı? Okan Buruk'tan açıklama geldi!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 23:54 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 23:59
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Kerem Aktürkoğlu takımda kalacak mı? Okan Buruk'tan açıklama geldi!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor'u mağlup etti ve lige 2'de 2 ile başladı.

Bu mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

"HAKEMLERİN OYUNU HIZLANDIRMASI GEREKİYOR"

"Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Konyaspor deplasmanı hiç kolay olmuyor. 3-4-3 ile başlamalarını beklemiyorduk. Onu gördükten sonra biz de o şekilde onları karşıladık. İlk yarı top bizde olsa da rakibimizi kalemize yaklaştırmadık. Ama oradaki oyun hızımız yeterli olmadı. Maçın berabere gitti her bölümde oyun çok yavaşlıyor. Hem ligi kalitesi hem de maçın kalitesi düşüyor. Hakemlerin oyundaki zaman geçirme üzerine eğilmeleri gerekiyor. Oyunu hızlandırmaları gerekiyor."

"KİM KİME FAUL YAPIYOR BELLİ DEĞİL"

"Rakibimiz uzun topu ve ikinci topu oynayan iyi bir takım. Onların da iyi bir oyun planı vardı ve doğru şekilde kullandılar. Attığımız gol çok tartışılacak bir gol. Kim kime faul yapıyor belli değil. Bu kadar belli olmayan müdahaleye VAR karışıyor. Çok enteresan. Belki ceza sahasında olsa Torreira'ya penaltı diyebilirsiniz. VAR'a çağrılması bence doğru değildi."

"KEREM'İN KALMASINI İSTİYORUM"

"Kerem Aktürkoğlu ile maça başlıyorsam, demek ki onun burada kalmasını istiyorum. O da sahadaki performansıyla bunu destekledi."

"TRANSFER DÖNEMİ BİTİNCE MUTLU OLUYORUM"

"Transfer dönemi bittiğinde inanılmaz bir mutluluk oluyor içimde. Herkesin kafası karışık. Gitmek isteyen, kalmak istemeyen, sizin göndermek istediğiniz. Çok zor bir dönem. şimdi hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde olmak. Zorlu bir maç bekliyor. İnşallah tekrar orada mücadele ederiz."

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