Galatasaray Süper Lig'de Konyaspor'a konuk oluyor!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray 16 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Konyaspor ile karşılaşacak. Ligin ilk haftasında sarı-kırmızılılar evinde mücadele ettiği Hatayspor'u 2-1 mağlup ederken, yeşil-beyazlılar da konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla yendi.

Lige iyi başlangıç yapan Galatasaray, sezonun ilk deplasmanı olan Konyaspor maçından da galip ayrılıp, 2'de 2 yapmak istiyor.

47. RANDEVU

Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 46 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 33 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 5 defa rakibini mağlup etti. 8 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın 89 golüne, Konyaspor 31 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-0 kazandı. İkinci yarının son haftasında Konya'daki maçtan da 3-1 galip ayrılan Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmişti.

LİGDE DEPLASMANDA 12 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Süper Lig'de deplasmandaki son mağlubiyetini geçtiğimiz sezonun 12. haftasında 11 Kasım 2023 tarihinde Hatayspor karşısında 2-1'lik skorla alan Galatasaray daha sonra oynadığı maçlarda kaybetmedi. Aslan bu süreçteki 12 karşılaşmada 10 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar ligde son olarak konuk olduğu mücadelede Konyaspor'u 3-1 yendi.

GOLCÜLER SEZONA İYİ BAŞLADI

İlk haftada Hatayspor'u ağırlayan Galatasaray, 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'lik skorla galip ayrılırken, goller forvetlerden geldi. Sarı-kırmızılıların gollerini Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile yeni transfer Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi kaydetti.

DAVINSON SANCHEZ'İN SAKATLIĞI BULUNUYOR

Galatasaray'da, Konyaspor maçı öncesinde tek eksik futbolcu bulunuyor. Hatayspor müsabakasının son bölümünde sakatlanan ve yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen Davinson Sanchez, Konyaspor karşılaşmasında oynayamayacak. Sanchez'in yerine Abdülkerim Bardakcı'nın yanında Victor Nelsson olacak.

Sarı-kırmızılıların yeni transferlerinden Danimarkalı sağ bek Elias Jelert, Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde sarı-kırmızılılarda ilk maçına çıkacak.

REKABETTEN NOTLAR

İki takım arasındaki rekabette en farklı skorlu galibiyeti Galatasaray elde etti. Sarı-kırmızılılar, 16 Eylül 2007 tarihinde İstanbul'da oynanan mücadeleyi 6-0 kazandı. 5 Ocak 2021'de Konya'da Konyaspor'un 4-3 galibiyetiyle sona eren maç ise rekabetteki en gollü karşılaşma olarak yer aldı.

DİRENÇ TONUSLUOĞLU DÜDÜK ÇALACAK

Konyaspor - Galatasaray mücadelesini hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın 4. hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak.