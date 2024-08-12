Leicester Zaha’yı bekliyor

Wilfried Zaha, İngiltere'ye geri dönmek için gün sayıyor. Leicester City, Fildişi Sahilli yıldızı kadrosunda görmek istiyor. Athletic'te yer alan haberde Leicester City'nin kadro planlamasında Zaha'nın önemli yer tuttuğu, bu sebeple transferde ısrarcı davrandıkları aktarıldı. Ancak iki kulüp arasında henüz resmi bir anlaşma olmadığı bildirildi. Premier Lig'e yeniden yükselen Leicester'ın güçlü bir kadro kurmak istediği, teknik direktör Steve Cooper'ın da planlamalarında Zaha'ya yer verdiği ve ilk 11'in önemli isimlerinden biri yapmayı planladığı kaydedildi. Öte yandan deneyimli futbolcuyu Tottenham ve Crystal Palace'ta yakından takip ediyor.