TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Macar rüzgarı!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılıların o yıldızın transferi için düğmeye bastığı öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk'un da bu transfere büyük önem verdiği vurgulanıyor. İşte detaylar...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
12 GOLE KATKI SAĞLADI
Roland Sallai, Freiburg formasıyla 37 maçta görev aldı.
Tecrübeli futbolcu bu maçlarda 8 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
Ceza sahasında etkinliğinin yanı sıra etkili ortaları ve çalım yeteneği ile de ön plana çıkan yıldız futbolcunun kontratı sezon sonunda bitiyor.
Macaristan ile de 52 maçta 13 gol kaydeden yıldız oyuncuya güncel verilere göre 15 milyon Euro değer biçiliyor.
Sallai'nın Freiburg ile ile olan kontratı sezon sonu bitecek.
Aslan, Alman ekibini düşük bir ücrete ikna etmeye calışacak.
DİĞER