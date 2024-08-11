TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Macar rüzgarı!

Galatasaray'da Zaha'nın yanı sıra Kerem Aktürkoğlu'nun da takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle kanat bölgesi için transfer hareketliliği yaşanıyor.

Ayrılıkların yaşanması halinde Teknik direktör Okan Buruk'un da kadrosunda görmeyi çok istediği 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için ilerleyen günlerde bir girişim yapılacağı da gelen haberler arasında.