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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Macar rüzgarı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılıların o yıldızın transferi için düğmeye bastığı öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk'un da bu transfere büyük önem verdiği vurgulanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Macar rüzgarı!

Galatasaray'da Zaha'nın yanı sıra Kerem Aktürkoğlu'nun da takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle kanat bölgesi için transfer hareketliliği yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Macar rüzgarı!

Takvim'in haberine göre Aslan'ın Bundesliga ekiplerinden Freiburg'da forma giyen Macar oyuncu Roland Sallai'yi listesine eklediği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Macar rüzgarı!

Ayrılıkların yaşanması halinde Teknik direktör Okan Buruk'un da kadrosunda görmeyi çok istediği 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için ilerleyen günlerde bir girişim yapılacağı da gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Macar rüzgarı!

12 GOLE KATKI SAĞLADI

Roland Sallai, Freiburg formasıyla 37 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Macar rüzgarı!

Tecrübeli futbolcu bu maçlarda 8 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Macar rüzgarı!

Ceza sahasında etkinliğinin yanı sıra etkili ortaları ve çalım yeteneği ile de ön plana çıkan yıldız futbolcunun kontratı sezon sonunda bitiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Macar rüzgarı!

Macaristan ile de 52 maçta 13 gol kaydeden yıldız oyuncuya güncel verilere göre 15 milyon Euro değer biçiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Macar rüzgarı!

Sallai'nın Freiburg ile ile olan kontratı sezon sonu bitecek.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Macar rüzgarı!

Aslan, Alman ekibini düşük bir ücrete ikna etmeye calışacak.

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