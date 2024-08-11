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Galatasaray'dan sürpriz transfer planı! Norveç ekibinden 2 yıldız...

Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Galatasaray'ın sürpriz bir transfer planı olduğu ortaya çıktı. Sol bek ve orta saha mevkileri için Norveç ekibinin 2 yıldızını listesine alan sarı kırmızılıların transferi gerçekleştirmesi konusunda Derrick Köhn detayı da dikkat çekiyor. İşte o iki isim...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 06:50
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Galatasaray'dan sürpriz transfer planı! Norveç ekibinden 2 yıldız...

Trendyol Süper Lig'e Hatayspor karşısında geriden gelinerek Icardi ve Batshuayi'nin golleriyle alınan 2-1'lik galibiyet sonrası 3 puanla başlayan Galatasaray'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer planı! Norveç ekibinden 2 yıldız...

Son olarak Gabriel Sara'yı kadrosuna katan Aslan, takviyelerine devam edecek.

Galatasaray'dan sürpriz transfer planı! Norveç ekibinden 2 yıldız...

Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren sarı kırmızılı ekipte listeye 2 ismin girdiği öğrenildi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer planı! Norveç ekibinden 2 yıldız...

Cimbom'un yaptığı planda bir sol bek ve bir orta saha transferi bulunuyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer planı! Norveç ekibinden 2 yıldız...

Transfer hedefi ise dikkat çekici. Galatasaray, Norveç temsilcisi Molde'de forma giyen 2 oyuncu için kolları sıvadı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer planı! Norveç ekibinden 2 yıldız...

Bu isimlerden ilki, daha önce sol bek transferi için temasa geçilen 1.83 boyundaki Mathias Lovik. TransferMarkt verilerine göre genç yıldızın güncel piyasa değeri 3.2 milyon euro.

Galatasaray'dan sürpriz transfer planı! Norveç ekibinden 2 yıldız...

Diğer yıldız ise orta sahada düşünülen Emil Breivik. 1.80 boyundaki Breivik'in piyasa değeri ise 3.5 milyon euro.

Galatasaray'dan sürpriz transfer planı! Norveç ekibinden 2 yıldız...

20 yaşındaki Lovik ve 24 yaşındaki Breivik'in, Molde'nin ilk 11'de vazgeçilmez isimlerinden olması transferi zora sokuyor. Ancak, sarı kırmızılı ekibin ikna edici bir teklifle iki ismi de renklerine katması mümkün.

Galatasaray'dan sürpriz transfer planı! Norveç ekibinden 2 yıldız...

Öte yandan, Galatasaray'da sol bek transferinde Derrick Köhn'ün durumu da belirleyici olacak.

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