Galatasaray'dan sürpriz transfer planı! Norveç ekibinden 2 yıldız...

Diğer yıldız ise orta sahada düşünülen Emil Breivik. 1.80 boyundaki Breivik'in piyasa değeri ise 3.5 milyon euro.

20 yaşındaki Lovik ve 24 yaşındaki Breivik'in, Molde'nin ilk 11'de vazgeçilmez isimlerinden olması transferi zora sokuyor. Ancak, sarı kırmızılı ekibin ikna edici bir teklifle iki ismi de renklerine katması mümkün.