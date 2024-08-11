Galatasaray'dan sürpriz transfer planı! Norveç ekibinden 2 yıldız...
Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Galatasaray'ın sürpriz bir transfer planı olduğu ortaya çıktı. Sol bek ve orta saha mevkileri için Norveç ekibinin 2 yıldızını listesine alan sarı kırmızılıların transferi gerçekleştirmesi konusunda Derrick Köhn detayı da dikkat çekiyor. İşte o iki isim...
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Cimbom'un yaptığı planda bir sol bek ve bir orta saha transferi bulunuyor.
Transfer hedefi ise dikkat çekici. Galatasaray, Norveç temsilcisi Molde'de forma giyen 2 oyuncu için kolları sıvadı.
Bu isimlerden ilki, daha önce sol bek transferi için temasa geçilen 1.83 boyundaki Mathias Lovik. TransferMarkt verilerine göre genç yıldızın güncel piyasa değeri 3.2 milyon euro.
Diğer yıldız ise orta sahada düşünülen Emil Breivik. 1.80 boyundaki Breivik'in piyasa değeri ise 3.5 milyon euro.
20 yaşındaki Lovik ve 24 yaşındaki Breivik'in, Molde'nin ilk 11'de vazgeçilmez isimlerinden olması transferi zora sokuyor. Ancak, sarı kırmızılı ekibin ikna edici bir teklifle iki ismi de renklerine katması mümkün.
Öte yandan, Galatasaray'da sol bek transferinde Derrick Köhn'ün durumu da belirleyici olacak.
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