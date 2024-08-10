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Galatasaray'da Digne transferinde üzen haber!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın transferi için düğmeye bastığı Lucas Digne ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oyuncudan Cimbom'a olumsuz haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
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Galatasaray'da Digne transferinde üzen haber!

Aston Villa, Galatasaray'ın gündeminde olan Lucas Digne'i kadroda düşünmüyor.

Galatasaray'da Digne transferinde üzen haber!

İngiliz basınında yer alan haberde; sol bek için Chelsea'den Ian Maatsen'i transfer eden Aston Villa'nın kadrodaki diğer sol bekler Alex Moreno ve Lucas Digne'den birini elden çıkarmak istediği belirtildi.

Galatasaray'da Digne transferinde üzen haber!

Galatasaray'ın kiralık teklifini cazip bulan Premier Lig ekibi, Fransız futbolcunun ret yanıtıyla sıkıntı yaşadı.

Galatasaray'da Digne transferinde üzen haber!

Aston Villa'nın Lucas Digne'i ikna ederek bu transferi mümkün kılmaya çalışacağı aktarıldı.

Galatasaray'da Digne transferinde üzen haber!

Villa'nın Galatasaray ile iletişimini koparmak istemediği bildirildi. Bu transferle alakalı ilerleyen günlerde gelişmeler olabileceği ifade edildi.

Galatasaray'da Digne transferinde üzen haber!

KİRALIK OLARAK GİTMELİ

Aston Villa'nın unutulmaz futbolcularından Alan Hutton, Lucas Digne için Galatasaray'ın iyi bir opsiyon olduğunu söyledi.

Galatasaray'da Digne transferinde üzen haber!

Hutton, İngiliz basınına yaptığı konuşmada, "Galatasaray'ın ilgisi olduğunu biliyorum. Ancak Lucas Digne bu teklifi reddetti. Şu anda Aston Villa kadrosunda üç sol bek var. Lucas Digne'in kiralık gitmesi çözüm olabilir. Kiralık gitmesi de en iyisi çünkü bir takımın üç sol beke ihtiyacı olmaz" yorumunu yaptı.

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