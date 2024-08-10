Galatasaray'da Digne transferinde üzen haber!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın transferi için düğmeye bastığı Lucas Digne ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oyuncudan Cimbom'a olumsuz haber geldi. İşte detaylar...
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Aston Villa'nın Lucas Digne'i ikna ederek bu transferi mümkün kılmaya çalışacağı aktarıldı.
Villa'nın Galatasaray ile iletişimini koparmak istemediği bildirildi. Bu transferle alakalı ilerleyen günlerde gelişmeler olabileceği ifade edildi.
KİRALIK OLARAK GİTMELİ
Aston Villa'nın unutulmaz futbolcularından Alan Hutton, Lucas Digne için Galatasaray'ın iyi bir opsiyon olduğunu söyledi.
Hutton, İngiliz basınına yaptığı konuşmada, "Galatasaray'ın ilgisi olduğunu biliyorum. Ancak Lucas Digne bu teklifi reddetti. Şu anda Aston Villa kadrosunda üç sol bek var. Lucas Digne'in kiralık gitmesi çözüm olabilir. Kiralık gitmesi de en iyisi çünkü bir takımın üç sol beke ihtiyacı olmaz" yorumunu yaptı.
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