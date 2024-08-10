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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Icardi depremi! Serbest kalabilir

Süper Lig'de Hatayspor'u 2-1 yenerek lige iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da, beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların yıldız golcüsü Mauro Icardi hakkında gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 09:55
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Icardi depremi! Serbest kalabilir

Son şampiyon Galatasaray, 1-0 geri düştüğü Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek sezona galibiyetle girdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Icardi depremi! Serbest kalabilir

Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan sarı kırmızılı takım, 2024-2025 sezonunun açılış maçında Atakaş Hatayspor'u konuk etti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Icardi depremi! Serbest kalabilir

RAMS Park'ta yapılan maçın ilk yarısında oyunun kontrolünü elinde bulunduran Galatasaray, Mauro Icardi ve Hakim Ziyech ile girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Hatayspor da pozisyona giremeyince ilk yarı golsüz eşitlikle sonlandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Icardi depremi! Serbest kalabilir

Hatay temsilcisi, müsabakanın 52. dakikasında Joelson Fernandes'in attığı golle 1-0 öne geçti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Icardi depremi! Serbest kalabilir

Uzun süre beraberliği kovalayan Galatasaray, 80. dakikada Mauro Icardi'nin penaltı golüyle skora denge getirdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Icardi depremi! Serbest kalabilir

Baskısını artıran sarı kırmızılı ekip, 90. dakikada sahneye çıkan yeni transfer Michy Batshuayi'nin golüyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Icardi depremi! Serbest kalabilir

Bu sonuçla son şampiyon sezona 3 puanla başlangıç yaptı. Hatayspor ise son 10 dakikaya 1-0 önde girdiği mücadeleden puansız ayrıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Icardi depremi! Serbest kalabilir

Öte yandan Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Hatayspor'u 2-1 yenen Galatasaray'da Mauro Icardi krizi yaşandığı ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Icardi depremi! Serbest kalabilir

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Icardi depremi! Serbest kalabilir

Ajansspor'un haberine göre, kulüpten 5 milyon euro alacağı olan yıldız isim sıkıntısını başkan Dursun Özbek'e anlattı

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Icardi depremi! Serbest kalabilir

ICARDI GALATASARAY'A İHTAR ÇEKTİ

31 yaşındaki Icardi'ye geçen hafta sarı kırmızılılar tarafından 1 milyon Euro ödeme yapıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Icardi depremi! Serbest kalabilir

4 milyon Euro daha alacağı olan yıldız forvet avukatı vasıtasıyla kulübe ihtar çekti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Icardi depremi! Serbest kalabilir

SERBEST KALABİLİR

Galatasaray 15 Ağustos'a kadar ödeme yapamazsa, sözleşmesinde yer alan madde gereği Icardi serbest kalabilir.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Icardi depremi! Serbest kalabilir

Başkan Dursun Özbek yıldız futbolcuya verdiği sözü yerine getirmek için kaynak arayışında.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Icardi depremi! Serbest kalabilir

GALATASARAY'DAN YILLIK 10 MİLYON EURO KAZANIYOR

Galatasaray'dan yıllık 10 milyon Euro aldığı açıklanan Mauro Icardi'nin 2026 yazına kadar kulüple sözleşmesi bulunuyor.

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