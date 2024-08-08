TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a önerilmişti! İngiliz takımı peşine düştü
Geçtimiz transfer dönemlerinde Rui Costa tarafından Galatasaray'a önerilen genç oyuncuya İngiliz takım teklif sunmaya hazırlanıyor! İşte Valencia'da forma giyen o Portekizli orta saha...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 16:16 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 16:40
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Son 1 yıldır Tottenham, Manchester United, Aston Villa ve Newcastle United gibi büyük takımlar tarafından o oyuncunun yakından takibe alındığı biliniyor.
Spor gazetecisi Graeme Bailey'in raporuna göre İngiltere Premier Lig'inde mücadele eden Wolverhampton Wanderers FC, 24 yaşındaki oyuncuya teklif sunmaya hazırlanıyor. İşte o isim…
Portekizli oyuncu Andre Almeida, Valencia formasıyla LaLiga'da mücadele ediyor.
Eski U21 Portekiz Milli Takım oyuncusu olan Almeida, henüz 24 yaşında olmasına rağmen saha içerisindeki güçlü sorumluluk bilinci ile dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz sezonu kas sakatlığı sebebi ile yalnızca 18 maçta 2 gol ve 1 asist istatistikleri ile kapatan Almeida'ya ise Wolves'un sunacağı iddia edilen teklif dudak uçuklatacak miktarda.
İspanyol haber kaynaklarının oyuncuya biçtiği 25 milyon Euro'yu Wolves yönetiminin göze aldığı bildiriliyor.
Öte yandan Almeida'nın sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar sürüyor.
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