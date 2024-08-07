TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a asist kralı sol bek! İşte Cimbom'un teklifi...
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da Derrick Köhn'ün özellikle Süper Kupa'da yaptığı hataların ardından sol bek konusunda gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılılar, İngiltere'de forma giyen sol bek için teklif hazırlığında. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
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Gündeme gelen isimler Rangers'tan Rıdvan Yılmaz ile Malmö forması giyen Mathias Lövik'ti...
5 MİLYON EURO ÖNERİLECEK
Temmuz 2022'de Leeds United'dan Ipswich Town'a 1.2 milyon euroya transfer olan İngiliz oyuncu, takımının League One'dan Championship'e, Championship'ten de Premier Lig'e yükselmesinde önemli katkı sağladı.
İki sezonda 86 lig maçında forma giyen Davis, 5 gol, 35 asistlik performans ortaya koydu.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Davis için Galatasaray'ın 5 milyon euroluk bir teklifle Ipswich'in kapısını çalacağı öğrenildi.
UZATMAYA SICAK DEĞIL
Kulübüyle olan sözleşmesi haziran 2025'e kadar olan Leif Davis, takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.
Her ne kadar Ipswich, kontratta yer alan +1 opsiyonu kullanmak istese de oyuncu tarafı bunu istemiyor.
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