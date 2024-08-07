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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a asist kralı sol bek! İşte Cimbom'un teklifi...

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da Derrick Köhn'ün özellikle Süper Kupa'da yaptığı hataların ardından sol bek konusunda gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılılar, İngiltere'de forma giyen sol bek için teklif hazırlığında. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a asist kralı sol bek! İşte Cimbom'un teklifi...

Beşiktaş derbisinde aksayan ve teknik direktör Okan Buruk'un taleplerini karşılayamayan Derrick Köhn'ün biletini kesen sarı-kırmızılılar, bu bölgeye takviye yapmak için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a asist kralı sol bek! İşte Cimbom'un teklifi...

Gündeme gelen isimler Rangers'tan Rıdvan Yılmaz ile Malmö forması giyen Mathias Lövik'ti...

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a asist kralı sol bek! İşte Cimbom'un teklifi...

Ancak listeye yeni bir isim daha eklendi: Leif Davis... Ipswich Town'da forma giyen İngiliz oyuncu için dün ilk temas kuruldu ve 24 yaşındaki sol bekin durumu soruldu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a asist kralı sol bek! İşte Cimbom'un teklifi...

5 MİLYON EURO ÖNERİLECEK

Temmuz 2022'de Leeds United'dan Ipswich Town'a 1.2 milyon euroya transfer olan İngiliz oyuncu, takımının League One'dan Championship'e, Championship'ten de Premier Lig'e yükselmesinde önemli katkı sağladı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a asist kralı sol bek! İşte Cimbom'un teklifi...

İki sezonda 86 lig maçında forma giyen Davis, 5 gol, 35 asistlik performans ortaya koydu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a asist kralı sol bek! İşte Cimbom'un teklifi...

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Davis için Galatasaray'ın 5 milyon euroluk bir teklifle Ipswich'in kapısını çalacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a asist kralı sol bek! İşte Cimbom'un teklifi...

UZATMAYA SICAK DEĞIL

Kulübüyle olan sözleşmesi haziran 2025'e kadar olan Leif Davis, takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a asist kralı sol bek! İşte Cimbom'un teklifi...

Her ne kadar Ipswich, kontratta yer alan +1 opsiyonu kullanmak istese de oyuncu tarafı bunu istemiyor.

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