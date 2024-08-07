G.Saray'ın rakibi Young Boys'a sakatlık şoku!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Young Boys'un Pazar günü Zuerich ile oynadıkları maç berabere sonuçlanırken, takımın piyasa değeri en yüksek oyuncularından biri olan 24 yaşındaki Kastriot Imeri, maçta gördüğü sert müdahale sonucu sakatlandı.

Zuerich defans oyuncusu Mirlind Kryeziu, Young Boys'un hücum oyuncusu Kastriot Imeri'ye sert müdahalesi nedeniyle önce sarı kart, ardından VAR odasından gelen güncelleme üzerine kırmızı kart gördü.

Kastriot Imeri'nin 2 ila 3 hafta arasında forma giyemeyeceği öngörülüyor.