Galatasaray'da ilk 11'de değişiklik!

Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa finalinde farklı mağlubiyet alan ve eleştirilere maruz kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'de değişikliğe gidecek.

Süper Lig'de önümüzdeki cuma günü Hatayspor'la sahasında açılış yapacak olan sarı kırmızılılarda stoperde Victor Nellson yerine Davinson Sanchez'in oynayacağı öğrenildi.