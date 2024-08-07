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Galatasaray'da ilk 11'de değişiklik!

Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası ilk 11'de değişikliğe gidiyor. İşte Süper Lig'in açılış maçında Hatayspor'a karşı oynayacak olan Sarı-kırmızılı ekibin yapacağı değişiklikler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 09:53
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Galatasaray'da ilk 11'de değişiklik!

Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa finalinde farklı mağlubiyet alan ve eleştirilere maruz kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'de değişikliğe gidecek.

Galatasaray'da ilk 11'de değişiklik!

Süper Lig'de önümüzdeki cuma günü Hatayspor'la sahasında açılış yapacak olan sarı kırmızılılarda stoperde Victor Nellson yerine Davinson Sanchez'in oynayacağı öğrenildi.

Galatasaray'da ilk 11'de değişiklik!

Davinson Sanchez geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile çıktığı 34 maçta 3 gol ve 2 asist katkısı sağlamıştı.

Galatasaray'da ilk 11'de değişiklik!

Orta sahada Lucas Torreira'nın partnerinin bu sefer Berkan Kutlu yerine Kerem Demirbay olacağı düşünülüyor.

Galatasaray'da ilk 11'de değişiklik!

Barış Alper Yılmaz'ı kesin olarak oynatacak tecrübeli teknik adam, kanatlarda Hakim Ziyech mi yoksa Kerem Aktürkoğlu mu yedekte başlayacak konusunda ise henüz bir karar verememiş durumda.

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