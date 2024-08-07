Galatasaray'da ilk 11'de değişiklik!
Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası ilk 11'de değişikliğe gidiyor. İşte Süper Lig'in açılış maçında Hatayspor'a karşı oynayacak olan Sarı-kırmızılı ekibin yapacağı değişiklikler...
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Orta sahada Lucas Torreira'nın partnerinin bu sefer Berkan Kutlu yerine Kerem Demirbay olacağı düşünülüyor.
Barış Alper Yılmaz'ı kesin olarak oynatacak tecrübeli teknik adam, kanatlarda Hakim Ziyech mi yoksa Kerem Aktürkoğlu mu yedekte başlayacak konusunda ise henüz bir karar verememiş durumda.
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