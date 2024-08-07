Abdülkerim Bardakcı'ya çılgın teklif! İşte Galatasaray'ın transfer kararı
Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı ile ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Milli futbolcuya, Suudi Arabistan'dan çılgın bir teklif geldi. İşte sarı kırmızılıların transfer hakkındaki kararı... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 13:40 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 13:43
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bu doğrultuda Aslan'da sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...
Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakcı'nın, Suudi Arabistan kulüplerinden gelen teklifler sonrası kafası karıştı.
Suudi basınında yer alan haberlere göre; Al-Kholood kulübü, Abdülkerim Bardakcı için Galatasaray'ın kapısını çaldı.
Al-Kholood'un yüksek teklifi sonrası Galatasaray cephesi transferi ciddi şekilde düşünmeye başladı.
Uzun süredir Suudi Arabistan kulüplerinin gündeminde olan ve oldukça yüksek ücretli teklifler alan Abdülkerim'in de transferi düşündüğü belirtildi.
Milli oyuncunun 29 yaşında olduğu için astronomik bir maaş teklifini ciddi şekilde masaya yatırdığı öğrenildi.
Galatasaray'da senelik 30 milyon TL'ye yakın maaş alan Abdülkerim Bardakcı'nın 3 milyon Euro'nun üzerinde teklifler aldığı kaydedildi.
Gelen teklifin Abdülkerim'in şu anki maaşının 3 katından fazlası olduğu için kafasının karıştırdığı belirtildi.
2022 yazında Konyaspor'dan 2.8 milyon euro bonservisle Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı, sarı kırmızılı formayla 2 şampiyonluk kazandı.
Abdülkerim bu sürede 78 resmi maça çıkıp 10 gol attı.
DİĞER