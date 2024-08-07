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Abdülkerim Bardakcı'ya çılgın teklif! İşte Galatasaray'ın transfer kararı

Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı ile ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Milli futbolcuya, Suudi Arabistan'dan çılgın bir teklif geldi. İşte sarı kırmızılıların transfer hakkındaki kararı... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 13:40 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 13:43
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Abdülkerim Bardakcı'ya çılgın teklif! İşte Galatasaray'ın transfer kararı

Galatasaray'da transfer harekatı dört bir koldan sürüyor.

Abdülkerim Bardakcı'ya çılgın teklif! İşte Galatasaray'ın transfer kararı

Sarı kırmızılılarda ligin başlamasına az bir süre kala takıma katılacak transferler büyük merak konusu.

Abdülkerim Bardakcı'ya çılgın teklif! İşte Galatasaray'ın transfer kararı

Ancak Cimbom'da gelecek oyuncuların yanı sıra gidecek futbolcular da büyük önem taşıyor.

Abdülkerim Bardakcı'ya çılgın teklif! İşte Galatasaray'ın transfer kararı

Bu doğrultuda Aslan'da sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

Abdülkerim Bardakcı'ya çılgın teklif! İşte Galatasaray'ın transfer kararı

Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakcı'nın, Suudi Arabistan kulüplerinden gelen teklifler sonrası kafası karıştı.

Abdülkerim Bardakcı'ya çılgın teklif! İşte Galatasaray'ın transfer kararı

Suudi basınında yer alan haberlere göre; Al-Kholood kulübü, Abdülkerim Bardakcı için Galatasaray'ın kapısını çaldı.

Abdülkerim Bardakcı'ya çılgın teklif! İşte Galatasaray'ın transfer kararı

Al-Kholood'un yüksek teklifi sonrası Galatasaray cephesi transferi ciddi şekilde düşünmeye başladı.

Abdülkerim Bardakcı'ya çılgın teklif! İşte Galatasaray'ın transfer kararı

Uzun süredir Suudi Arabistan kulüplerinin gündeminde olan ve oldukça yüksek ücretli teklifler alan Abdülkerim'in de transferi düşündüğü belirtildi.

Abdülkerim Bardakcı'ya çılgın teklif! İşte Galatasaray'ın transfer kararı

Milli oyuncunun 29 yaşında olduğu için astronomik bir maaş teklifini ciddi şekilde masaya yatırdığı öğrenildi.

Abdülkerim Bardakcı'ya çılgın teklif! İşte Galatasaray'ın transfer kararı

Galatasaray'da senelik 30 milyon TL'ye yakın maaş alan Abdülkerim Bardakcı'nın 3 milyon Euro'nun üzerinde teklifler aldığı kaydedildi.

Abdülkerim Bardakcı'ya çılgın teklif! İşte Galatasaray'ın transfer kararı

Gelen teklifin Abdülkerim'in şu anki maaşının 3 katından fazlası olduğu için kafasının karıştırdığı belirtildi.

Abdülkerim Bardakcı'ya çılgın teklif! İşte Galatasaray'ın transfer kararı

2022 yazında Konyaspor'dan 2.8 milyon euro bonservisle Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı, sarı kırmızılı formayla 2 şampiyonluk kazandı.

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