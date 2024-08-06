Şampiyonların dansı

Sezonu şampiyon bitiren Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off'unda karşılaşacağı rakip İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşen kura çekimi sonrasında Young Boys oldu. Sarı-kırmızılılar, ilk maçı 20-21 Ağustos'ta rövanşı ise 27-28 Ağustos'ta oynayacak. Maçın başlama saati ve tarihi ilerleyen günlerde belli olacak. 1898 yılında İsviçre'nin Bern kentinde kurulan Young Boys, sarı-siyahlı renklere sahip.

İsviçre Ligi'nde 17 şampiyonluğu var ve son şampiyonluğunu da tıpkı Galatasaray gibi geçen sezon elde etti. 8 kez İsviçre Kupası'nı müzesinde bulunduran sarı-siyahlı ekip, İsviçre Süper Kupası'nı da bir kez kazandı. Bu sezon ise lige çok kötü başladı. 4 maçta, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Patrick Rahmen'in takımı son sırada bulunuyor. Kadro değeri; 63 milyon euro olan Boys'un en değerli oyuncusu ise 7.5 milyonla Elia.

2010'DA FENERBAHÇE'Yİ ELEDİ

İsviçre ektibi Young Boys, 2010-11 sezonu Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe'yle eşleşmişti. İlk maçı kendi evinde 2-2 berabere bitiren İsviçre ekibi, F.Bahçe'yi Kadıköy'de 1-0 yenerek play-off turuna yükselmişti.

37 MİLYON EUROLUK SATIŞ

21 yaşındaki yıldızı Reider'i Rennes'e 15 milyon euroya satan Young Boys, yaz transfer döneminde kasasına 37 milyon euro koydu. Kadrosuna kattığı isimler için ise sadece 1 milyon 650 bin euro ödedi.

GELENLER

Keller (Kaleci)

Zoukrou (Stoper)

Bichsel (Stoper)

Athekame (Sağ bek)

Chaiwa (Ön libero)

Jankewitz (Orta saha)

Golliard (10 numara)

Virginius (Sol kanat)

Colley (Sağ kanat)

Conte (Santrfor)

GİDENLER

Reider (10 numara)

Amenda (Stoper)

Zesiger (Stoper)

Garcia (Sol Bek)

Fassnacht (Sağ kanat)

Nsame (Santrfor)