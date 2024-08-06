Haberler Galatasaray

G.Saray için yaratılmışım

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Sara, “Çok heyecanlıyım. Bir an önce taraftarla buluşmak istiyorum. Galatasaray ile birbirimiz için yaratılmışız” dedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray için yaratılmışım

G.Saray'ın Norwich'ten 18 milyon euroya kadrosun kattığı Gabriel Sara, kulüp televizyonuna konuştu. Sarı-kırmızılı takıma imza attığı için inanılmaz mutlu olduğunu belirten Brezilyalı oyuncu, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Çok heyecanlıyım. Bana projeyi anlattılar ve buraya geldim. Gerçekten inanılmaz büyük bir kulüp. Instagram hesabımdan belirttiler, taraftarlarımız çok heyecanlılar. Ben de aynı heyecanı paylaşıyorum. Bir an önce taraftarlarımızla buluşmak istiyorum. Galatasaray ile birbirimiz için yaratılmışız." Sarı-kırmızılılarla 5 yıllık sözleşmeye imza atan sambacı, senelik 2 milyon 750 bin euro kazanacak. 18 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Sara, 17 milyon euro karşılığında alınan Mario Jardel'i geçerek sarı kırmızılı kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu.

Galatasaray'da sol bek için 3 aday belli oldu!
Fenerbahçe avantaj peşinde
DİĞER
Instagram şımarıklığına geçit yok! En açık şekilde Instagram neden kapatıldı? İşte yanıtı...
CANLI TAKİP | İran-Lübnan-İsrail hattında neler oluyor? Beyaz Saray'da savaş zirvesi! İran'daki ABD üssüne saldırı: Yaralılar var
Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi İlkay çalımı!
G.Saraylıları heyecanlandıran gelişme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'da sol bek için 3 aday belli oldu! Galatasaray'da sol bek için 3 aday belli oldu! 00:00
Fenerbahçe 'Takım bul' dedi! Beşiktaş... Fenerbahçe 'Takım bul' dedi! Beşiktaş... 22:53
Mourinho: Ş. Ligi ve Avrupa Ligi... Mourinho: Ş. Ligi ve Avrupa Ligi... 22:31
F.Bahçe'de Joao Felix sürprizi! Transferde domino etkisi F.Bahçe'de Joao Felix sürprizi! Transferde domino etkisi 22:31
G.Saray Süper Kupa'nın ardından vites yükseltti! G.Saray Süper Kupa'nın ardından vites yükseltti! 22:31
F.Bahçe'ye Becao piyangosu! İtalyan basını duyurdu F.Bahçe'ye Becao piyangosu! İtalyan basını duyurdu 22:31
Daha Eski
G.Saraylıları heyecanlandıran gelişme! G.Saraylıları heyecanlandıran gelişme! 22:31
F.Bahçeli yıldızdan şok hamle! Yönetime rest çekti F.Bahçeli yıldızdan şok hamle! Yönetime rest çekti 22:31
F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu! F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu! 22:31
Mourinho'dan flaş En-Nesyri ve Saint-Maximin kararı! Mourinho'dan flaş En-Nesyri ve Saint-Maximin kararı! 22:31
Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu! Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu! 22:31
Okan Buruk'u istifaya Fatih Terim'i göreve davet ettiler! Okan Buruk'u istifaya Fatih Terim'i göreve davet ettiler! 22:31