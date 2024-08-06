G.Saray için yaratılmışım

G.Saray'ın Norwich'ten 18 milyon euroya kadrosun kattığı Gabriel Sara, kulüp televizyonuna konuştu. Sarı-kırmızılı takıma imza attığı için inanılmaz mutlu olduğunu belirten Brezilyalı oyuncu, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Çok heyecanlıyım. Bana projeyi anlattılar ve buraya geldim. Gerçekten inanılmaz büyük bir kulüp. Instagram hesabımdan belirttiler, taraftarlarımız çok heyecanlılar. Ben de aynı heyecanı paylaşıyorum. Bir an önce taraftarlarımızla buluşmak istiyorum. Galatasaray ile birbirimiz için yaratılmışız." Sarı-kırmızılılarla 5 yıllık sözleşmeye imza atan sambacı, senelik 2 milyon 750 bin euro kazanacak. 18 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Sara, 17 milyon euro karşılığında alınan Mario Jardel'i geçerek sarı kırmızılı kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu.