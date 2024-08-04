Arda Güler'den İlkay Gündoğan'a Galatasaray sorusu! Gidecek misin?
Son dakika spor haberleri: Adı uzun zamandır Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. ABD'de kamp çalışmalarını sürdüren Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Mücadele sonrası Arda Güler'den İlkay Gündoğan'a dikkat çeken Galatasaray sorusu geldi. İşte son gelişmeler...GS SPOR HABERLERİ
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Real Madrid ile Barcelona arasında oynanan hazırlık maçının ardından bir araya gelen Arda Güler ile İlkay Gündoğan arasında çarpıcı bir konuşma yaşandı.
FENERBAHÇE GELİŞMESİ DE YAŞANMIŞTI
Öte yandan İspanya'da yer alan haberlere göre; Fenerbahçe de İlkay Gündoğan için devreye girmiş ve Jose Mourinho'nun isteği üzerine girişimlerini sıklaştırmıştı.
PİYASA DEĞERİ 50 MİLYONA KADAR ÇIKMIŞTI
Profesyonelliğe ilk adımını 2009 yılında Nürnberg forması altında adım atan İlkay Gündoğan daha sonra sırasıyla Borussia Dortmund, Manchester City ve Barcelona formaları giydi.
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan gurbetçi oyuncu, en yüksek değerine 2019 yılında Manchester City forması altında 50 milyon euro ile ulaşmıştı.
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