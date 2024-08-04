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TRANSFER HABERİ: Galatasaray Gabriel Sara'yı KAP'a bildirdi! İşte bonservis ücreti

Galatasaray, İngiltere Championship ekibi Norwich City'den Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı transfer etti. Sarı kırmızılılar, 25 yaşındaki yıldızın sözleşme şartlarını da KAP'a bildirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2024 Pazar 23:11 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2024 Pazar 23:19
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray Gabriel Sara'yı KAP'a bildirdi! İşte bonservis ücreti

Galatasaray, İngiltere Championship ekibi Norwich City'den Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Gabriel Sara'nın transferi konusunda Norwich City ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Sara'nın transferi için Norwich City'ye 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitle 18 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği bildirildi.

Beş yıllık anlaşmaya varılan Brezilyalı futbolcuya sezon başına 2 milyon 750 bin Euro ücret ödeneceği ifade edildi.

Kariyerine ülkesinin Sao Paulo takımında başlayan Sara, 2022'de Norwich City'ye transfer oldu. Norwich City formasıyla 96 maça çıkan Sara, 21 gol ve 17 asistlik performans sergiledi.

Gabriel Sara, Galatasaray tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti. Sarı-kırmızılı kulübün daha önceki en pahalı transferi 17 milyon Euro'yla Mario Jardel olmuştu.

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