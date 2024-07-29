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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da İlkay Gündoğan bekleyişi! Sürpriz yaşanabilir

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray, orta sahasını kaliteli bir oyuncuyla kuvvetlendirmeyi planlıyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılılar, Barcelona'daki durumu belirsizliğini koruyan İlkay Gündoğan için adeta pusuya yattı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS Spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da İlkay Gündoğan bekleyişi! Sürpriz yaşanabilir

Teknik direktör Okan Buruk'un talebiyle ses getirecek bir 8 numara transferi yapmak isteyen yönetimin, gözünü Katalan devi Barcelona'da oynayan İlkay Gündoğan'a çevirdiği ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da İlkay Gündoğan bekleyişi! Sürpriz yaşanabilir

SATIŞ LİSTESİNE KONULDU

Mali açıdan eski gücünde olmayan ve yeni bir strateji ile ekonomik kaynak oluşturmanın yollarını arayan Barcelona, Türk kökenli Alman yıldız İlkay Gündoğan'ı da satılabilecek futbolcular listesine koydu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da İlkay Gündoğan bekleyişi! Sürpriz yaşanabilir

Takvim'in haberine göre; G.Ssaray'a olan sıcaklığı ile bilinen Gündoğan ile ilgili yakın vadede sürpriz gelişmelerin olabileceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da İlkay Gündoğan bekleyişi! Sürpriz yaşanabilir

Cimbom, 33 yaşındaki futbolcunun durumunun netleşmesini bekliyor. Sarı- Kırmızılılar, bu durumda transfer için anlaşma zemini arayacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da İlkay Gündoğan bekleyişi! Sürpriz yaşanabilir

KATAR'DAN TALİBİ VAR

Barcelona ile İlkay Gündoğan arasındaki sözleşme 2025 yılında sona erecek. Ancak; kulüp taraflı olarak 1 yıl da muvakele uzatma opsiyonu bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da İlkay Gündoğan bekleyişi! Sürpriz yaşanabilir

Katar'dan çeşitli kulüplerin yakın radarında olan Gündoğan da kendisine gelecek teklifleri değerlendirecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da İlkay Gündoğan bekleyişi! Sürpriz yaşanabilir

Daha önce Manchester City, Borussia Dortmund, Nürnberg, Bochum ve Schalke forması giyen Gündoğan'a G.Saray taraftarları da transfer çağrısı yapmayı sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da İlkay Gündoğan bekleyişi! Sürpriz yaşanabilir

TÜRKİYE'YE GELİRSE TERCİHİ CİMBOM

Türkiye'de sadece Galatasaray forması giyeceği söylenen İlkay Gündoğan, daha önce Cimbom'a yeşil ışık yakmıştı. Barcelona'nın teknik direktörü Hansi Flick'in rolünü azaltmayı düşündüğü yıldız oyuncu, düzenli olarak görev alabileceği bir takımda kariyerini sürdürmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da İlkay Gündoğan bekleyişi! Sürpriz yaşanabilir

Alman basını ise şu an için geleceği belirsiz olan İlkay'ın Katar'a soğuk baktığını ve kariyerini Avrupa'da devam ettirmek istediğini sayfalarına taşımıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da İlkay Gündoğan bekleyişi! Sürpriz yaşanabilir

İLKAY GÜNDOĞAN KİMDİR?

İlkay Gündoğan, 24 Ekim 1990'da Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya geldi. Futbola Hebler 06 altyapısında başladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da İlkay Gündoğan bekleyişi! Sürpriz yaşanabilir

Sırasıyla Schalke 04 altyapı, SSV Buer altyapı, Bochum U17 ve U19'da forma giydi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da İlkay Gündoğan bekleyişi! Sürpriz yaşanabilir

Şubat 2009'da Bochum U19'dan 850 bin Euro bonservis karşılığında Nürnberg'e imza attı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da İlkay Gündoğan bekleyişi! Sürpriz yaşanabilir

2011 yazında Borussia Dortmund, 5.5 milyon Euro bonservisle renklerine bağladı. 5 yıl burada top koşturdu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da İlkay Gündoğan bekleyişi! Sürpriz yaşanabilir

2016'da 27 milyon Euro bonservisle Manchester City'e giden İlkay Gündoğan, 7 yıl burada oynadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da İlkay Gündoğan bekleyişi! Sürpriz yaşanabilir

Sözleşmesinin bitmesinin ardından 2023 yazında Barcelona'ya bedelsiz bir şekilde imza attı.

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