TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da İlkay Gündoğan bekleyişi! Sürpriz yaşanabilir

Daha önce Manchester City, Borussia Dortmund, Nürnberg, Bochum ve Schalke forması giyen Gündoğan'a G.Saray taraftarları da transfer çağrısı yapmayı sürdürüyor.

TÜRKİYE'YE GELİRSE TERCİHİ CİMBOM Türkiye'de sadece Galatasaray forması giyeceği söylenen İlkay Gündoğan, daha önce Cimbom'a yeşil ışık yakmıştı. Barcelona'nın teknik direktörü Hansi Flick'in rolünü azaltmayı düşündüğü yıldız oyuncu, düzenli olarak görev alabileceği bir takımda kariyerini sürdürmek istiyor.