TRANSFER HABERİ - Rusya'dan Galatasaray'ın yıldızına flaş teklif!
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray kadrosuna son olarak Elias Jelert'i katmıştı. Orta saha arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılarda yıldız isimlere teklifler gelmeye devam ediyor. Rus ekibi o isme 8 milyon Euro'luk teklif yaptı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Rus ekibi, Derrick Köhn için 8 milyon Euro bonservis ödemeyi göze aldı.
Sarı kırmızılı kulüp Rusya ekibinin yaptığı teklifi reddetti.
Sabah'ta yer alan habere göre; Köhn'ün gelişiminden memnun olan teknik direktör Okan Buruk, Gana asıllı Alman sol bekin takımda kalmasını istiyor.
Köhn de Galatasaray'da mutlu olduğunu Spartak Moskova cephesine iletti.
G.Saray, Honnover'den 3 milyon 350 bin Euro karşılığında Köhn'ü almıştı.
Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 14 maçta görev alırken 1 kez fileleri havalandırdı.
6 milyon Euro piyasa değeri olan Alman sol bekin Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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