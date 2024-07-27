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TRANSFER HABERİ - Rusya'dan Galatasaray'ın yıldızına flaş teklif!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray kadrosuna son olarak Elias Jelert'i katmıştı. Orta saha arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılarda yıldız isimlere teklifler gelmeye devam ediyor. Rus ekibi o isme 8 milyon Euro'luk teklif yaptı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Rusya'dan Galatasaray'ın yıldızına flaş teklif!

Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Rusya'dan Galatasaray'ın yıldızına flaş teklif!

Son olarak kadrosunu Elias Jelert ile güçlendiren sarı kırmızılılarda yıldız isimlere teklifler gelmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Rusya'dan Galatasaray'ın yıldızına flaş teklif!

Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı tekliften olumsuz sonuç alan Spartak Moskova, gözünü Galatasaray'ın bir başka yıldızına çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Rusya'dan Galatasaray'ın yıldızına flaş teklif!

Rus ekibi, Derrick Köhn için 8 milyon Euro bonservis ödemeyi göze aldı.

TRANSFER HABERİ - Rusya'dan Galatasaray'ın yıldızına flaş teklif!

Sarı kırmızılı kulüp Rusya ekibinin yaptığı teklifi reddetti.

TRANSFER HABERİ - Rusya'dan Galatasaray'ın yıldızına flaş teklif!

Sabah'ta yer alan habere göre; Köhn'ün gelişiminden memnun olan teknik direktör Okan Buruk, Gana asıllı Alman sol bekin takımda kalmasını istiyor.

TRANSFER HABERİ - Rusya'dan Galatasaray'ın yıldızına flaş teklif!

Köhn de Galatasaray'da mutlu olduğunu Spartak Moskova cephesine iletti.

TRANSFER HABERİ - Rusya'dan Galatasaray'ın yıldızına flaş teklif!

G.Saray, Honnover'den 3 milyon 350 bin Euro karşılığında Köhn'ü almıştı.

TRANSFER HABERİ - Rusya'dan Galatasaray'ın yıldızına flaş teklif!

Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 14 maçta görev alırken 1 kez fileleri havalandırdı.

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