Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Liverpool'un yıldızı Aslan olacak
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kopenhag forması giyen Elias Jelert'i renklerine bağlayarak sağ bek bölgesini güçlendiren Galatasaray'da sıra orta saha transferine geldi. Sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek ve Sportif Direktör Cenk Ergün'ün, Liverpool forması giyen yıldız futbolcu için İngiltere'ye gideceği öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray, 30 yaşındaki santrfor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Anlaşma kapsamında Belçikalı santrfora sezon başına 3 milyon Euro ödeneceği aktarıldı.
Ayrıca Michy Batshuayi'nin ilk yıl 1,5 milyon Euro, ikinci sezon 1 milyon Euro ve üçüncü yıl ise 500 bin Euro imza parası alacağı da kaydedildi.
İkinci takviyesini de hücum hattına yapan Galatasaray, geçtiğimiz sezon Chelsea'den kiraladığı Hakim Ziyech'in bedelsiz satın alma opsiyonunu kullanarak Faslı futbolcuyu takımda tuttu.
Sarı-kırmızılılar, 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Ziyech'e hem 2024-2025 hem de 2025-2026 sezonunda net 2 milyon 850 bin Euro ödeneceğini açıkladı.
Aslan üçüncü transferini ise teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla takviye yapılmasını istediği sağ bek bölgesine gerçekleştirdi.
Galatasaray, Kopenhag forması giyen Elias Jelert ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Danimarkalı futbolcunun transferi için Kopenhag'a 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitle 9 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği kaydedildi.
Öte yandan açıklamada oyuncuya 2024-2025 sezonu için net 900 bin Euro, 2025-2026 sezonu için net 1 milyon Euro, 2026-2027 sezonu için net 1 milyon 100 bin Euro, 2027-2028 sezonu için net 1 milyon 200 bin Euro ve 2028-2029 sezonu için net 1 milyon 350 bin Euro sezonluk ücret ödeneceği kaydedildi.
Eksik olan bölgeler için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Okan Buruk'un isteği üzerine orta sahaya takviye yapmak istiyor.
Buruk da Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada orta saha transferiyle ilgili konuştu.
Tecrübeli çalıştırıcı konuyla ilgili, "Bizim kadromuz çok geniş ve güçlü bir kadromuz var. Oyuncu transferi yapacağız ve daha güçlü hale getireceğiz. Bu anlamda çalışmalar yapılıyor.
Bir yandan da baktığınızda orta sahada Torreira var, Kerem var, Berkan var. Sezonu çok iyi bitirdiler. Kaan, EURO 2024'te orta sahada oynadı.
Güçlü oyuncular var ama oraya daha değişik tipte bir oyuncu almak istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Birçok görüştüğümüz var. Belki 2 gün, belki 5 gün sonra olacak. Sabırlı ve sakin olmalıyız. Transferde sakinlik çok önemli. En kısa zamanda transferi getirmeye çalışacağız. Panik haline girmeden en doğru oyuncuyu bulmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Orta saha transferi için birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılarla ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.
RYAN GRAVENBERCH OPERASYONU
Yeni Şafak'ın haberine göre; Galatasaray, Liverpool forması giyen Ryan Gravenberch'i gündemine aldı.
Sarı-kırmızılılar, Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Hollandalı orta sahayı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Yeni teknik direktör Arne Slot'un kadroda düşünmediği Gravenberch ayrılığa sıcak bakıyor.
ÖZBEK VE ERGÜN İNGİLTERE'YE GİDECEK
Başkan Dursun Özbek ve transferden sorumlu yönetici Cenk Ergün bu transferi bitirmek için İngiltere'ye gidecek.
Ryan Gravenberch geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla çıktığı 38 maçta 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olan Hollandalı futbolcunun sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
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