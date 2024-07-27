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Galatasaray'da Okan Buruk'tan transfer açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “İlk yarı daha derli topluyduk. Kaybettiğimiz toplar ilk yarı daha azdı. İkinci yarı bunların sayısı artınca çok fazla pozisyon verdik. Bir önceki maçı kazanmıştık. Önceki maç daha yüksek tempodaydı. İstediğimiz gibi bir kamp oldu. Haftaya oynayacağımız Süper Kupa maçına performans olarak daha iyi bir şekilde çıkacağız” dedi. Başarılı hoca ayrıca transfere dair de konuştu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2024 Pazar 00:38
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Galatasaray'da Okan Buruk'tan transfer açıklaması!

Galatasaray, hazırlık maçında karşılaştığı İtalya Serie A ekibi Parma'ya 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Milli takımdan dönen futbolcular ve Parma ile oynanan hazırlık maçı hakkında konuşan Okan Buruk, "Burada iki maç planlamıştık. Buranın özelliği milli oyuncuların bize katılması. Bazıları hazır geldi, bazıları tam hazır gelmedi. Çok yüksek bir maç sayısı oynadılar. 15 günlük tatil sonrası buraya geldiler. Onları psikolojik ve fiziksel olarak hazır hale getirmek istiyoruz. Hem onlar hem de Icardi için. Icardi bugün maçın uzun süresinde yer aldı. Onlar için iyi bir antrenman oldu. Maça gelirsek ilk yarı daha derli topluyduk. Kaybettiğimiz toplar ilk yarı daha azdı. İkinci yarı bunların sayısı artınca çok fazla pozisyon verdik. Bir önceki maçı kazanmıştık. Önceki maç daha yüksek tempodaydı. İstediğimiz gibi bir kamp oldu. Haftaya oynayacağımız Süper Kupa maçına performans olarak daha iyi bir şekilde çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Yorgun oyuncuların olduğunu söyleyen Buruk, "Bazı mevkilerde oyuncularımız çok fazla değil. Yorgunluğu yüksek olan oyuncularımız vardı. Onları korumak istedik. Benim en istemediğim şey sakatlık. Sakatlık yaşamamak için birçok oyuncumu değiştirdim. Bazı mevkilerde geçici çözümler yaptık" şeklinde konuştu.

"OYUNCULARIMIN HEPSİ ÇOK İYİ"

Icardı, Ziyech ve Zaha'nın sezon öncesi kamp görmesinin önemine vurgu yapan Okan Buruk, "Oyuncularımın hepsi çok iyi, önemli, büyük oyuncular. Burada bütün oyuncularıma süre vermek istedim. Yusuf Demir'in antrenman performansı geçen senelerin çok daha üstünde. Icardi'nin, Ziyech'in, Zaha'nın kamp görmesi çok önemliydi" dedi.

"İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY YAŞAYACAĞIM"

UEFA'dan 2 maç ceza aldığını ve Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki iki maçta da sahada yer alamayacağını hatırlatan Buruk, "Sparta Prag maçı sonrası birbirimizin alanlarına girdik. Benim hatam elbette. Ancak hakaret, temas bir şey yok. Bana 2 maç ceza verildi. Play-off maçlarında cezamızı çekeceğiz. Galatasaray'da son 2 senede her maçta sahada oldum. İlk kez böyle bir şey yaşayacağım" sözlerini sarf etti.

Okan Buruk sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Çok iyi kadroya sahibiz. Oturmuş bir takımı korumak çok önemliydi. Sağ bek ve orta sahadaki rekabetin artması için iki isim istedik. Sağ bek transferini yaptık. Geleceğe yönelik ilk isteğimiz elimizdeki oyunculardan farklı profilde bir orta saha. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Türkiye Ligi'nde bizi yukarıya çekecek bir profil bakıyoruz. Eksiklik veya ayrılan oyunculara göre bir transfer daha yapabiliriz."

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