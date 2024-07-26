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Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi! Okan Buruk takımda istemiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren ve son olarak Kopenhag forması giyen Elias Jelert'i renklerine bağlayan Galatasaray'da gözler takımdan ayrılacak futbolculara çevrildi. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği 4 futbolcuyla vedalaşmaya hazırlanıyor. İşte o isimler ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2024 Cuma 11:44
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Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi! Okan Buruk takımda istemiyor

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi! Okan Buruk takımda istemiyor

Geçtiğimiz sezonlara göre daha sakin bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, şu ana kadar 3 transferi açıkladı.

Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi! Okan Buruk takımda istemiyor

İlk takviyesini forvet hattına yapan Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı.

Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi! Okan Buruk takımda istemiyor

Galatasaray, 30 yaşındaki santrfor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi! Okan Buruk takımda istemiyor

Anlaşma kapsamında Belçikalı santrfora sezon başına 3 milyon Euro ödeneceği aktarıldı.

Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi! Okan Buruk takımda istemiyor

Ayrıca Michy Batshuayi'nin ilk yıl 1,5 milyon Euro, ikinci sezon 1 milyon Euro ve üçüncü yıl ise 500 bin Euro imza parası alacağı da kaydedildi.

Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi! Okan Buruk takımda istemiyor

İkinci takviyesini de hücum hattına yapan Galatasaray, geçtiğimiz sezon Chelsea'den kiraladığı Hakim Ziyech'in bedelsiz satın alma opsiyonunu kullanarak Faslı futbolcuyu takımda tuttu.

Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi! Okan Buruk takımda istemiyor

Sarı-kırmızılılar, 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Ziyech'e hem 2024-2025 hem de 2025-2026 sezonunda net 2 milyon 850 bin Euro ödeneceğini açıkladı.

Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi! Okan Buruk takımda istemiyor

Aslan üçüncü transferini ise teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla takviye yapılmasını istediği sağ bek bölgesine gerçekleştirdi.

Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi! Okan Buruk takımda istemiyor

Galatasaray, Kopenhag forması giyen Elias Jelert ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi! Okan Buruk takımda istemiyor

Sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Danimarkalı futbolcunun transferi için Kopenhag'a 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitle 9 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği kaydedildi.

Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi! Okan Buruk takımda istemiyor

Öte yandan açıklamada oyuncuya 2024-2025 sezonu için net 900 bin Euro, 2025-2026 sezonu için net 1 milyon Euro, 2026-2027 sezonu için net 1 milyon 100 bin Euro, 2027-2028 sezonu için net 1 milyon 200 bin Euro ve 2028-2029 sezonu için net 1 milyon 350 bin Euro sezonluk ücret ödeneceği kaydedildi.

Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi! Okan Buruk takımda istemiyor

Sağ bek transferinde mutlu sona kavuşan Galatasaray'da orta saha takviyesi için çalışmalara hız verilirken, takımda düşünülmeyen isimlerle de yollar ayrılacak.

Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi! Okan Buruk takımda istemiyor

Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un takımdan düşünmediği 4 futbolcuyla vedalaşmaya hazırlanıyor. İşte o isimler...

Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi! Okan Buruk takımda istemiyor

SERGIO OLIVEIRA

Galatasaray'da takımdan düşünülmeyen isimlerin başında Sergio Oliveira geliyor.

Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi! Okan Buruk takımda istemiyor

Geçen sezonki performansıyla gözden düşen Sergio Oliveira, Okan Buruk'un planları arasında yer almıyor.

Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi! Okan Buruk takımda istemiyor

32 yaşındaki orta sahaya kulüp aranıyor. Şehirde mutlu olan Oliveira'nın İstanbul takımlarından birine kiralanması bekleniyor.

Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi! Okan Buruk takımda istemiyor

Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Sergio Oliveira'nın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar sürüyor.

Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi! Okan Buruk takımda istemiyor

TAYLAN ANTALYALI

Son iki sezondur sırasıyla Ankaragücü ve Samsunspor'a kiralanan Taylan Antalyalı da kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alıyor.

Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi! Okan Buruk takımda istemiyor

29 yaşındaki orta saha oyuncusunun bir kez daha Süper Lig ekiplerinden birine kiralanması bekleniyor.

Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi! Okan Buruk takımda istemiyor

Güncel piyasa değeri 1.6 milyon Euro olan Taylan'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi! Okan Buruk takımda istemiyor

ALEXANDRU CICALDAU

Büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Alexandru Cicaldau, satış listesinde yer alıyor.

Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi! Okan Buruk takımda istemiyor

Sarı-kırmızılılar, Rumen futbolcuyu bonservisiyle elinden çıkaramazsa son iki sezonda olduğu gibi başka bir takıma kiralayacak.

Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi! Okan Buruk takımda istemiyor

Cidaldau, 2022/23 sezonunda Ittihad Kalba, 2023/24 sezonunda ise Konyaspor'da kiralık olarak forma giymişti.

Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi! Okan Buruk takımda istemiyor

Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan 27 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi! Okan Buruk takımda istemiyor

HALİL DERVİŞOĞLU

Galatasaray'da beklenen performansı veremeyen isimlerden biri de Halil Dervişoğlu oldu.

Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi! Okan Buruk takımda istemiyor

Geçtiğimiz sezon başında Brentford'dan bonservisi alınan Halil, istenen oyunu sergileyememiş ve sezonun ikinci yarısında Hatayspor'a kiralanmıştı.

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