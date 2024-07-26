Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi! Okan Buruk takımda istemiyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren ve son olarak Kopenhag forması giyen Elias Jelert'i renklerine bağlayan Galatasaray'da gözler takımdan ayrılacak futbolculara çevrildi. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği 4 futbolcuyla vedalaşmaya hazırlanıyor. İşte o isimler ve detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray, 30 yaşındaki santrfor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Anlaşma kapsamında Belçikalı santrfora sezon başına 3 milyon Euro ödeneceği aktarıldı.
Ayrıca Michy Batshuayi'nin ilk yıl 1,5 milyon Euro, ikinci sezon 1 milyon Euro ve üçüncü yıl ise 500 bin Euro imza parası alacağı da kaydedildi.
İkinci takviyesini de hücum hattına yapan Galatasaray, geçtiğimiz sezon Chelsea'den kiraladığı Hakim Ziyech'in bedelsiz satın alma opsiyonunu kullanarak Faslı futbolcuyu takımda tuttu.
Sarı-kırmızılılar, 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Ziyech'e hem 2024-2025 hem de 2025-2026 sezonunda net 2 milyon 850 bin Euro ödeneceğini açıkladı.
Aslan üçüncü transferini ise teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla takviye yapılmasını istediği sağ bek bölgesine gerçekleştirdi.
Galatasaray, Kopenhag forması giyen Elias Jelert ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Danimarkalı futbolcunun transferi için Kopenhag'a 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitle 9 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği kaydedildi.
Öte yandan açıklamada oyuncuya 2024-2025 sezonu için net 900 bin Euro, 2025-2026 sezonu için net 1 milyon Euro, 2026-2027 sezonu için net 1 milyon 100 bin Euro, 2027-2028 sezonu için net 1 milyon 200 bin Euro ve 2028-2029 sezonu için net 1 milyon 350 bin Euro sezonluk ücret ödeneceği kaydedildi.
Sağ bek transferinde mutlu sona kavuşan Galatasaray'da orta saha takviyesi için çalışmalara hız verilirken, takımda düşünülmeyen isimlerle de yollar ayrılacak.
Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un takımdan düşünmediği 4 futbolcuyla vedalaşmaya hazırlanıyor. İşte o isimler...
SERGIO OLIVEIRA
Galatasaray'da takımdan düşünülmeyen isimlerin başında Sergio Oliveira geliyor.
Geçen sezonki performansıyla gözden düşen Sergio Oliveira, Okan Buruk'un planları arasında yer almıyor.
32 yaşındaki orta sahaya kulüp aranıyor. Şehirde mutlu olan Oliveira'nın İstanbul takımlarından birine kiralanması bekleniyor.
Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Sergio Oliveira'nın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar sürüyor.
TAYLAN ANTALYALI
Son iki sezondur sırasıyla Ankaragücü ve Samsunspor'a kiralanan Taylan Antalyalı da kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alıyor.
29 yaşındaki orta saha oyuncusunun bir kez daha Süper Lig ekiplerinden birine kiralanması bekleniyor.
Güncel piyasa değeri 1.6 milyon Euro olan Taylan'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
ALEXANDRU CICALDAU
Büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Alexandru Cicaldau, satış listesinde yer alıyor.
Sarı-kırmızılılar, Rumen futbolcuyu bonservisiyle elinden çıkaramazsa son iki sezonda olduğu gibi başka bir takıma kiralayacak.
Cidaldau, 2022/23 sezonunda Ittihad Kalba, 2023/24 sezonunda ise Konyaspor'da kiralık olarak forma giymişti.
Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan 27 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
HALİL DERVİŞOĞLU
Galatasaray'da beklenen performansı veremeyen isimlerden biri de Halil Dervişoğlu oldu.
Geçtiğimiz sezon başında Brentford'dan bonservisi alınan Halil, istenen oyunu sergileyememiş ve sezonun ikinci yarısında Hatayspor'a kiralanmıştı.
Adı Eyüpspor ile anılan Halil'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
24 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeriyse 1 milyon Euro.
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