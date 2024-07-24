TRANSFER HABERİ - Tete Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında transfer ettiği ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Tete, sarı-kırmızılılardan ayrılıyor. Adı sık sık Brezilya ekipleriyle anılan 24 yaşındaki futbolcunun yeni takımı belli oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Galatasaray, geçtiğimiz sezon başında transfer ettiği Brezilyalı futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcuya her bir sezon için net 2 milyon 800 bin Euro garanti ücret ile toplam 3 milyon 100 bin Euro net imza ücreti ödeneceğini duyurmuştu.
Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Tete, beklentilerin bir hayli altında kaldı.
Öte yandan sarı-kırmızılılar, bu transfer sebebiyle Shakhtar Donetsk ile FIFA'lık oldu.
Cimbom, Tete transferinden dolayı FIFA'nın 2 milyon 389 bin Euro ceza verdiğini ve CAS'ta bu kararın kesinleşmesi durumunda para cezasını oyuncunun ödeyeceğini açıkladı.
Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadroda düşünülmeyen Brezilyalı futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Yunan basını, 24 yaşındaki oyuncunun yeni takımını duyurdu.
TETE PANATHINAKOS'A GİDİYOR
SDNA'da yer alan habere göre; Galatasaray, Tete transferi için Panathinakos ile anlaşmaya vardı.
Brezilyalı futbolcunun kısa süre içerisinde sağlık kontrolü ve resmi imza için Atina'ya gideceği belirtildi.
Öte yandan sarı-kırmızılıların Tete'yi kiralık olarak değil bonservisiyle göndereceği kaydedildi.
Tete geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 45 maça çıktı.
Brezilyalı kanat oyuncusu, 3 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro.
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