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TRANSFER HABERİ - Tete Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında transfer ettiği ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Tete, sarı-kırmızılılardan ayrılıyor. Adı sık sık Brezilya ekipleriyle anılan 24 yaşındaki futbolcunun yeni takımı belli oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 19:13
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Tete Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Tete Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Şu ana kadar Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi ile sözleşme imzalayan ve Chelsea'den Hakim Ziyech'in bonservisini alan sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Tete Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Cimbom'da yeni sezon öncesi kadroda düşünülmeyen isimlerin başındaysa Tete geliyor.

TRANSFER HABERİ - Tete Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Galatasaray, geçtiğimiz sezon başında transfer ettiği Brezilyalı futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Tete Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcuya her bir sezon için net 2 milyon 800 bin Euro garanti ücret ile toplam 3 milyon 100 bin Euro net imza ücreti ödeneceğini duyurmuştu.

TRANSFER HABERİ - Tete Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Tete, beklentilerin bir hayli altında kaldı.

TRANSFER HABERİ - Tete Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Öte yandan sarı-kırmızılılar, bu transfer sebebiyle Shakhtar Donetsk ile FIFA'lık oldu.

TRANSFER HABERİ - Tete Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Cimbom, Tete transferinden dolayı FIFA'nın 2 milyon 389 bin Euro ceza verdiğini ve CAS'ta bu kararın kesinleşmesi durumunda para cezasını oyuncunun ödeyeceğini açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Tete Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadroda düşünülmeyen Brezilyalı futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Tete Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Yunan basını, 24 yaşındaki oyuncunun yeni takımını duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Tete Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

TETE PANATHINAKOS'A GİDİYOR

SDNA'da yer alan habere göre; Galatasaray, Tete transferi için Panathinakos ile anlaşmaya vardı.

TRANSFER HABERİ - Tete Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Brezilyalı futbolcunun kısa süre içerisinde sağlık kontrolü ve resmi imza için Atina'ya gideceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Tete Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Öte yandan sarı-kırmızılıların Tete'yi kiralık olarak değil bonservisiyle göndereceği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Tete Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Tete geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 45 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Tete Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Brezilyalı kanat oyuncusu, 3 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

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