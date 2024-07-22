Galatasaray kafilesi Avusturya'ya geldi!

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı kamp için Avusturya'ya geldi.

Linz kentine gelen sarı-kırmızılı kafile, otobüsle kamp yapacağı Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'e ulaştı. Takımı konaklayacağı otelde az sayıda taraftar karşıladı.

Irdning'de 27 Temmuz'a kadar kalacak Galatasaray, Avusturya takımı LASK'ın ev sahipliği düzenlenen Summer Series Upper Austria turnuvasında iki maç yapacak.

Sarı-kırmızılı ekip, İtalya temsilcilerinden Lecce ile 24 Temmuz Çarşamba günü, Parma ile 27 Temmuz Cumartesi günü hazırlık maçında karşılaşacak.