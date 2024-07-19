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Galatasaray'ın Wendel ısrarı! Teklifi yükselttiler...

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da bir süredir gündemde olan Wendel konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların transferinde ısrarcı olduğu isim olan Wendel için yönetim fiyat yükselterek yeni teklifini iletti. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 06:50
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Galatasaray'ın Wendel ısrarı! Teklifi yükselttiler...

Orta saha transferinde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Zenit'in Brezilyalı yıldızı Wendel'de karar kıldı.

Galatasaray'ın Wendel ısrarı! Teklifi yükselttiler...

Hem futbolcu hem kulüple görüşmelerine devam eden sarı-kırmızılılar anlaşmaya yaklaştı.



Galatasaray'ın Wendel ısrarı! Teklifi yükselttiler...

Wendel'i Galatasaray'da forma giymeye ikna eden yöneticiler, Rus ekibiyle son pazarlıkları yapıyor.

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