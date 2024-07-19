Galatasaray'ın Wendel ısrarı! Teklifi yükselttiler...
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da bir süredir gündemde olan Wendel konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların transferinde ısrarcı olduğu isim olan Wendel için yönetim fiyat yükselterek yeni teklifini iletti. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ...
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Hem futbolcu hem kulüple görüşmelerine devam eden sarı-kırmızılılar anlaşmaya yaklaştı.
26 yaşındaki orta saha için son olarak 16 milyon euro bonservis bedeli teklif edildiği öğrenildi.
Bu transferin kısa sürede bitmesi bekleniyor.
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