Galatasaray'da Icardi heyecanı! İşte o gelişme
Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, hazırlıklarına hummalı bir şekilde devam ediyor. Bu doğrultuda kampın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mauro Icardi hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Sarı kırmızılılar, ikinci etap çalışmalarında ilk hazırlık maçını Lecce ile oynayacak.
Yıldız golcü Mauro Icardi'nin, Lecce maçında süre bulması bekleniyor.
OKAN BURUK'UN SÖZLERİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynanan Trencin karşılaşmasının ardından Icardi için, "Icardi çok istekli"
"Bir sonraki maçta kullanacağız. Fiziksel olarak tüm oyuncuları hazırlamalıyız"
"Hazırlık kampı içindeyiz. Bir sonraki maçta Icardi'ye ne kadar süre vereceğimizi göreceğiz"
Fiziksel durumuna bakacağız ve karar vereceğiz." diye konuştu.
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