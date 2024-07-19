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Galatasaray'da Icardi heyecanı! İşte o gelişme

Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, hazırlıklarına hummalı bir şekilde devam ediyor. Bu doğrultuda kampın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mauro Icardi hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 10:09
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Galatasaray'da Icardi heyecanı! İşte o gelişme

Yeni sezona hazırlanan Galatasaray, Avusturya'daki ilk çalışmalarını tamamladı.

Galatasaray'da Icardi heyecanı! İşte o gelişme

Avusturya'daki ilk çalışmalarda üç hazırlık maçı oynayan Cimbom'da Mauro Icardi, söz konusu müsabakarda süre almadı.

Galatasaray'da Icardi heyecanı! İşte o gelişme

Galatasaray, ikinci etap kamp çalışmaları için 22 Temmuz'da yeniden Avusturya'ya gidecek.

Galatasaray'da Icardi heyecanı! İşte o gelişme

Sarı kırmızılılar, ikinci etap çalışmalarında ilk hazırlık maçını Lecce ile oynayacak.

Galatasaray'da Icardi heyecanı! İşte o gelişme

Yıldız golcü Mauro Icardi'nin, Lecce maçında süre bulması bekleniyor.

Galatasaray'da Icardi heyecanı! İşte o gelişme

OKAN BURUK'UN SÖZLERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynanan Trencin karşılaşmasının ardından Icardi için, "Icardi çok istekli"

Galatasaray'da Icardi heyecanı! İşte o gelişme

"Bir sonraki maçta kullanacağız. Fiziksel olarak tüm oyuncuları hazırlamalıyız"

Galatasaray'da Icardi heyecanı! İşte o gelişme

"Hazırlık kampı içindeyiz. Bir sonraki maçta Icardi'ye ne kadar süre vereceğimizi göreceğiz"

Galatasaray'da Icardi heyecanı! İşte o gelişme

Fiziksel durumuna bakacağız ve karar vereceğiz." diye konuştu.

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