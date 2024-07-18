Haberler Galatasaray Wendel’de yogun mesai

Wendel’de yogun mesai

Sarı kırmızılı kulüp 8 ve 10 numaraya planladığı transferleri artık bitirmek istiyor. Wendel’i renklerine katmayı hedefleyen Galatasaray, Rus kulübü Zenit’le temaslarını kurarak girişimlerini ilerletti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
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Wendel’de yogun mesai

Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Bir yandan sağ bek için çaba harcayan sarı kırmızılılar bir taraftan da orta sahaya takviye yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda Rusya'da Zenit kulübünde oynayan Wendel için ilk temaslar gerçekleştirildi. 26 yaşındaki Brezilyalı için resmi girişimler hızlandırıldı. Teknik direktör Okan Buruk'un talebi yönünde hareket edildi. Wendel'in de Avrupa'da oynamaya sıcak baktığı ve Galatasaray'ın teklifine olumlu yanıt vermek istediği bildirildi.

124 MAÇA ÇIKTI

Wendel için 15 ila 20 milyon euro arasında bir bonservis üzerinde iki kulüp arasında görüşmeler hız kazandı. Zenit'le 2027'ye kadar kontratı olan Wendel, 2020'de Portekiz'in Sporting kulübünden transfer edilmişti. Zenit'te 4 senede 124 maçta 20 gol atıp, 25 asist yapan Brezilyalı yıldız, 4 Rusya Ligi şampiyonluğu, 3 Rusya Süper Kupası ve Rusya Kupası kazandı. Hem Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen hem de Brezilya Milli Takımı'na seçilmeyi hedefleyen Wendel, bu sebeple Avrupa vitrinine dönmeyi amaçlıyor.

BİLGİ TOPLUYOR

Orta sahada Galatasaray'ın ilk hedeflerinden olan Wendel, Türkiye'de forma giyen isimlerden bilgi topluyor. Fluminense'den eski takım arkadaşı Eyüpspor'lu Luccas Claro ile görüşen Wendel'in İstanbul'a gelmeyi istediği belirtildi.

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