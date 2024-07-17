Yusuf Demir Galatasaray'da kalacak mı? İşte transfer kararı

YUSUF DEMİR İÇİN KARAR VERİLDİ Avusturya kampında göz dolduran Yusuf Demir için bu performansı yeterli olmayacak.

Avusturya Milli Takımı'nı tercih eden 21 yaşındaki gurbetçi, ancak 12 yabancıdan biri olarak sarı-kırmızılılarda kalabilir.