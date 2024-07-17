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Yusuf Demir Galatasaray'da kalacak mı? İşte transfer kararı

Transferde hareketli saatler yaşayan Galatasaray'da gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Yabancı kuralı nedeniyle elinden çıkaracağı isimleri belirleyen sarı kırmızılı yönetim Yusuf Demir için kararını verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 10:38
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Yusuf Demir Galatasaray'da kalacak mı? İşte transfer kararı

Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Yusuf Demir Galatasaray'da kalacak mı? İşte transfer kararı

Rakiplerine göre transfer dönemini daha durgun geçiren sarı kırmızılılar yabancı kontenjanını açmak için takımdan ayrılacak isimleri belirledi.

Yusuf Demir Galatasaray'da kalacak mı? İşte transfer kararı

İlk ayrılık 23 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Mathias Ross oldu.

Yusuf Demir Galatasaray'da kalacak mı? İşte transfer kararı

Sarı kırmızılılar genç stoperini şarta bağlı satın alma opsiyonu ile birlikte Çekya ekibi Sparta Prag'a kiraladı.

Yusuf Demir Galatasaray'da kalacak mı? İşte transfer kararı

YUSUF DEMİR İÇİN KARAR VERİLDİ

Avusturya kampında göz dolduran Yusuf Demir için bu performansı yeterli olmayacak.

Yusuf Demir Galatasaray'da kalacak mı? İşte transfer kararı

Avusturya Milli Takımı'nı tercih eden 21 yaşındaki gurbetçi, ancak 12 yabancıdan biri olarak sarı-kırmızılılarda kalabilir.

Yusuf Demir Galatasaray'da kalacak mı? İşte transfer kararı

Kontenjanı dolu olan Galatasaray'da Tete, Oliveira ve Dubois'e kulüp aranıyor.

Yusuf Demir Galatasaray'da kalacak mı? İşte transfer kararı

Yabancı sağ bek ve 8 numara alacak sarı-kırmızılı takımda yer kalmayan Yusuf kiralık gönderilecek.

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