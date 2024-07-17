Yusuf Demir Galatasaray'da kalacak mı? İşte transfer kararı
Transferde hareketli saatler yaşayan Galatasaray'da gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Yabancı kuralı nedeniyle elinden çıkaracağı isimleri belirleyen sarı kırmızılı yönetim Yusuf Demir için kararını verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Sarı kırmızılılar genç stoperini şarta bağlı satın alma opsiyonu ile birlikte Çekya ekibi Sparta Prag'a kiraladı.
YUSUF DEMİR İÇİN KARAR VERİLDİ
Avusturya kampında göz dolduran Yusuf Demir için bu performansı yeterli olmayacak.
Avusturya Milli Takımı'nı tercih eden 21 yaşındaki gurbetçi, ancak 12 yabancıdan biri olarak sarı-kırmızılılarda kalabilir.
Kontenjanı dolu olan Galatasaray'da Tete, Oliveira ve Dubois'e kulüp aranıyor.
Yabancı sağ bek ve 8 numara alacak sarı-kırmızılı takımda yer kalmayan Yusuf kiralık gönderilecek.
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