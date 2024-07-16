TRANSFER HABERLERİ | Scott McTominay Galatasaray'a gelecek mi? Manchester United'dan flaş karar!

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezonun hazırlıkları sürüyor. Sarı-kırmızılılar kadrosuna katacağı etkili isimlerle gelecek sezon her kulvarda başarılı olmak istiyor. Bu nedenle Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar transferde titiz davranıyor. Cimbom'da transferin gözde isimlerinden birisi de Scott McTominay. Galatasaray merkez orta saha pozisyonunda görev alan oyuncunun transferine büyük önem veriyordu. Son olarak yıldız isimle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Mirror'da yer alan habere göre oyuncunun kulübü Manchester United, Galatasaray'ın McTominay için yaptığı teklifi reddetti. ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM! Sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan İskoç yıldız merkez orta sahanın yanı sıra on numara ve ön libero olarak sahada görev alabiliyor. McTominay futbola başlamış olduğu Manchester United altyapısında A takıma yükseldi ve bu kulüpten başka herhangi bir takımda forma terletmedi.