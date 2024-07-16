Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Scott McTominay Galatasaray'a gelecek mi? Manchester United'dan flaş karar!

TRANSFER HABERLERİ | Scott McTominay Galatasaray'a gelecek mi? Manchester United'dan flaş karar!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın bir süredir transferde yakından ilgilendiği Scott McTominay ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İskoç oyuncunun kulübü Manchester United'dan, sarı-kırmızılılara flaş cevap geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 18:28 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 18:35
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MESUT ERKAM ŞAHİN
TRANSFER HABERLERİ | Scott McTominay Galatasaray'a gelecek mi? Manchester United'dan flaş karar!

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezonun hazırlıkları sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Scott McTominay Galatasaray'a gelecek mi? Manchester United'dan flaş karar!

Sarı-kırmızılılar kadrosuna katacağı etkili isimlerle gelecek sezon her kulvarda başarılı olmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Scott McTominay Galatasaray'a gelecek mi? Manchester United'dan flaş karar!

Bu nedenle Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar transferde titiz davranıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Scott McTominay Galatasaray'a gelecek mi? Manchester United'dan flaş karar!

Cimbom'da transferin gözde isimlerinden birisi de Scott McTominay.

TRANSFER HABERLERİ | Scott McTominay Galatasaray'a gelecek mi? Manchester United'dan flaş karar!

Galatasaray merkez orta saha pozisyonunda görev alan oyuncunun transferine büyük önem veriyordu.

TRANSFER HABERLERİ | Scott McTominay Galatasaray'a gelecek mi? Manchester United'dan flaş karar!

Son olarak yıldız isimle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Scott McTominay Galatasaray'a gelecek mi? Manchester United'dan flaş karar!

Mirror'da yer alan habere göre oyuncunun kulübü Manchester United, Galatasaray'ın McTominay için yaptığı teklifi reddetti.

TRANSFER HABERLERİ | Scott McTominay Galatasaray'a gelecek mi? Manchester United'dan flaş karar!

ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM!

Sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan İskoç yıldız merkez orta sahanın yanı sıra on numara ve ön libero olarak sahada görev alabiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Scott McTominay Galatasaray'a gelecek mi? Manchester United'dan flaş karar!

McTominay futbola başlamış olduğu Manchester United altyapısında A takıma yükseldi ve bu kulüpten başka herhangi bir takımda forma terletmedi.

Trabzonspor'dan Meunier açıklaması!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye 50 milyon Euro'luk transfer çalımı!
DİĞER
Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar'dan kayınvalide ve görümcesi ile tatil pozu! "Canımın canlarıyla"
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
G.Saray Jelert'e teklif yaptı!
Maximin F.Bahçe için İstanbul'a geliyor! İşte saati
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da hazırlıklar sürüyor
G.Saray'dan F.Bahçe'ye 50 milyon Euro'luk transfer çalımı!
POLİSLİK TABAN PUANLARI YKS 2024
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI AÇIKLANDI!
BARAJ DOLULUK ORANLARI
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İngiltere'de Southgate'den flaş karar! İngiltere'de Southgate'den flaş karar! 18:33
McTominay G.Saray'a gelecek mi? ManU'dan flaş karar! McTominay G.Saray'a gelecek mi? ManU'dan flaş karar! 18:28
Konya'dan flaş transfer! Konya'dan flaş transfer! 18:05
G.Saray'da hazırlıklar sürüyor G.Saray'da hazırlıklar sürüyor 18:02
Trabzonspor'dan Meunier açıklaması! Trabzonspor'dan Meunier açıklaması! 17:11
F.Bahçe'ye şok! Mourinho'nun planı... F.Bahçe'ye şok! Mourinho'nun planı... 16:50
Daha Eski
Arda Güler Bodrum'da ayak tenisi oynarken görüntülendi! Arda Güler Bodrum'da ayak tenisi oynarken görüntülendi! 11:57
Fransa - Türkiye maçı ne zaman? Fransa - Türkiye maçı ne zaman? 12:01
Ertuğrul Doğan ayrılığı resmen açıkladı! Ertuğrul Doğan ayrılığı resmen açıkladı! 12:13
Lugano - Fenerbahçe maçı NE ZAMAN? Lugano - Fenerbahçe maçı NE ZAMAN? 12:40
G.Saray Jelert'e teklif yaptı! G.Saray Jelert'e teklif yaptı! 13:22
F.Bahçe'nin Lugano mesaisi başladı! F.Bahçe'nin Lugano mesaisi başladı! 14:22