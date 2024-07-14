GALATASARAY HABERİ: Hakim Ziyech'ten Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

DIŞARDAN BAKILINCA ÇOK SAKİN GÖZÜKÜYORSUN. BU DURUM, "MUTLU MU, DEĞİL Mİ?" YORUMLARINA YOL AÇIYORDU. GERÇEKTEN YAPIN MI BU, YOKSA FARKLI MI YORUMLANIYOR? ŞAMPİYONLUKLA BERABER DAHA FARKLI BİR ZıYECH İZLEYECEK MİYİZ?