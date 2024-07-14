GALATASARAY HABERİ: Hakim Ziyech'ten Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Hakim Ziyech, sarı kırmızılıların yeni sezon kampında flaş açıklamalarda bulundu. Birçok konu hakkında önemli ifadeler kullanan Faslı futbolcu, Fenerbahçe'ye de göndermede bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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ŞU AN HANGİ DURUMDASIN?
Herhangi bir sorunum yok. Her geçen gün daha iyi duruma geliyorum. Geçen sene kamp dönemi geçirmedim. Bu sene buradayım. Bu yıl daha iyi olacağımı düşünüyorum.
KENDİNİ EN İYİ HİSSETTİĞİN POZİSYON HANGİSİ?
Ajax'ta 10 numara da oynadım. Sağ kanatta ve sol kanatta da... Benim için nerede oynadım çok önemli değil.
FAS VE İSLAMİ KÜLTÜRE GÖRE YAŞAYAN BİRİSİN. TÜRKİYE BU ANLAMDA SANA NE HİSSETTİRİYOR?
Bu durumun elbette avantajları var. Tabii ki Avrupa ve diğer ülkelerle farklılıklar var. İnsanların hoşgörülü ve anlayışlı olması çok güzel.
SENİN İÇİN HAYATIN ANLAMI ANNEN Mİ? ÇOK BAĞLI OLDUĞUNU BİLİYORUM.
Elbette çok önemli. Hangi kültürden, hangi dinden geldiğiniz değişmiyor. Anne çok önemlidir. Benim de aynı şekilde.
TÜRKİYE'DE BEĞENDİĞİN OYUNCULAR KİMLER?
Sıralama yapmam doğru olmaz. Herkesin farklı özellikleri var. Adil olmaz. İnsanları iyi-kötü diye ayıramam. Bazısı gücü ön plana çıkarıyor bazısı ise hızı. Bazıları ise aklıyla oynuyor. Mesela Türkiye'de Barış çok hızlı ve güçlü. Kerem Demirbay aklıyla oynuyor, pasları ve tekniği çok iyi. Zaha tekniği ve gücü ile dikkat çekiyor.
BARIŞ ALPER'İN AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDAKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ. TAKIM ARKADAŞIN PREMİER LİG SEVİYESİNDE Mİ?
Yeterli gücü ve hızı olduğunu düşünüyorum. 15 sene önceki futbolla bugünü karşılaştırırsak, şu anda atletik özellikler ön plana çıkıyor. O da bu kalitede bir oyuncu. Vereceği kararla ilgili olarak benim bir konuşma yapmam doğru olmaz.
ÖNEMLİ HOCALARLA ÇALIŞTIN. OKAN BURUK'LA İLGİLİ NELER SÖYLEYECEKSİN?
Kendi oyun stiline sahip olan bir hoca. Genel olarak sakin biri. Bize hücum futbolu oynatıyor.
YENİ SEZONDA SENDEN DAHA ÇOK GOL VE ASİST BEKLEYELİM Mİ?
Belli bir hedef koymadım. Biz burada takım oyunu oynuyoruz. Batshuayi ile Chelsea'de beraber oynadık. Oradan tanıyorum. Belli bir geçmişimiz var onunla. Taraftarımızın gurur duyacağı ve keyif alacağı bir oyun oynamak hedefliyorum.
SON OLARAK, PREMIER LİG'İ ÖZLÜYOR MUSUN?
Hayırdan daha çok evet demek isterim.
GALATASARAY'I FENERBAHÇE'DEN AYIRAN NEDİR SANA GÖRE? BU ARADA MOURINHO GELDİ.
Biz daha büyük bir kulübüz ve daha kaliteli oyunculara sahibiz. Fenerbahçe'nin şu an iyi bir hocası var. Çok kupa kazanmış bir teknik adam. İki takım da daha sezona başlamadı. İki taraf da hazırlık kampında. Biz daha kaliteli oyunculara sahibiz. Bu her şeyin değişmeyeceği anlamına gelmiyor. Kendimizi iyi hazırlamalıyız ve lige iyi gitmeliyiz.
İSTANBUL'UN EN SEVDİĞİN YÖNÜ NEDİR?
Yemekleri ve havası... Hava çok yağmurlu değil... Güzel bir havası var. Yemeklerden favorim yok. Ama İstanbul'da çok fazla dışarı çıkmıyorum. Dışarıda çok fazla ilgi oluyor. Daha sakin bir hayat yaşıyorum. Ailem ve arkadaşlarım geldiği zaman bir şeyler yapıyoruz. Genelde evdeyim.
TÜRKİYE LİGİ VE GALATASARAY İLE İLGİLİ GELMEDEN ÖNCE NELER DÜŞÜNÜYORDUN? ŞİMDİ FİKRİN DEĞİŞTİ Mİ?
Tam anlamıyla lig konusunda bir fikrim yoktu. Beklediğimden daha zor ve mücadeleye dayalı bir lig beni karşıladı. Bu beni şaşırttı. Galatasaray'ı ise zaten biliyordum.
DEVLER LİGİ'NİN YENİ FORMATI İLE BERABER AVRUPA'DA NASIL BİR SEZON PLANLIYORSUN?
Şampiyonlar Ligi'nde her şey olabilir. Kendimize düşük hedefler koymamız lazım. Her maç farklıdır. Geçen sene de aslında son maça kadar iyi mücadele ettik. Ben de kendi kalitemi ve gücümü burada ortaya koymam gerekiyor.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN YA DA BİR YERDEN TEKLİF ALDIN MI?
Hayır.
GALATASARAY TARAFTARI SANA BÜYÜCÜ DİYOR. NE DÜŞÜNÜYORSUN?
Bana eskiden beri verilen lakap bu. Kendi oyunumu oynuyorum. Onlara da keyif vermeye çalışıyorum. Güzel bir lakap ama bir anda değişebilir!
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