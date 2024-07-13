Lucas Torreira ile orta sahayı coşturacak! İşte Galatasaray'ın listesindeki yıldız

Son olarak Real Betis forması giyen 30 yaşındaki Arjantinli oyuncunun bonservisinin elinde olması Aslan'ın iştahını kabartmış durumda.

DEĞERİ 20 MİLYON EURO Önümüzdeki günlerde temasa geçilmesi planlanan Rodriguez, 20 milyon euro'luk piyasa değeriyle de dikkat çekiyor.