Haberler Galatasaray Lucas Torreira ile orta sahayı coşturacak! İşte Galatasaray'ın listesindeki yıldız

Lucas Torreira ile orta sahayı coşturacak! İşte Galatasaray'ın listesindeki yıldız

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Cimbom kadrosuna katacağı yeni yıldızlarla gelecek sezon Trendyol Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'da da büyük yankı uyandırmak istiyor. Bu anlamda sarı-kırmızılıların o yıldız ile görüşmelere başlayacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
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Lucas Torreira ile orta sahayı coşturacak! İşte Galatasaray'ın listesindeki yıldız

Lucas Torreira'ya iyi bir partner arayan Galatasaray'da yıldızlarla görüşmeler devam ediyor.

Lucas Torreira ile orta sahayı coşturacak! İşte Galatasaray'ın listesindeki yıldız

Piyasanın yüksek olması nedeniyle transfer operasyonunu yavaşlatan sarı-kırmızılılarda liste ise her geçen gün genişliyor.

Lucas Torreira ile orta sahayı coşturacak! İşte Galatasaray'ın listesindeki yıldız

Okan Buruk'un aradığı profile en fazla uyan oyuncuyu transfer etmek isteyen Aslan'da gündeme bu kez Guido Rodriguez geldi.

Lucas Torreira ile orta sahayı coşturacak! İşte Galatasaray'ın listesindeki yıldız

Son olarak Real Betis forması giyen 30 yaşındaki Arjantinli oyuncunun bonservisinin elinde olması Aslan'ın iştahını kabartmış durumda.

Lucas Torreira ile orta sahayı coşturacak! İşte Galatasaray'ın listesindeki yıldız

DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Önümüzdeki günlerde temasa geçilmesi planlanan Rodriguez, 20 milyon euro'luk piyasa değeriyle de dikkat çekiyor.

Lucas Torreira ile orta sahayı coşturacak! İşte Galatasaray'ın listesindeki yıldız

Birçok talibi bulunan Arjantinli oyuncu, daha önce ülkesinde River Plate ve Defensa, Meksika'da ise Club Tijuana ve America formaları giydi.

Lucas Torreira ile orta sahayı coşturacak! İşte Galatasaray'ın listesindeki yıldız

2020 yılında Real Betis'e imza atan Rodriguez, İspanya Ligi'nde değerini katladı. 173 kez Betis forması giyerken 9 gol ve 4 asistlik katkı verdi. Arjantin Milli Takımı'nda ise 30 maçta forma giyen yıldız, 1 defa rakip ağları sarstı.

Lucas Torreira ile orta sahayı coşturacak! İşte Galatasaray'ın listesindeki yıldız

OYUN KURUCU ORTA SAHA

Mücadele gücüyle dikkat çeken Guido Rodriguez pas kalitesi anlamında da oldukça başarılı bir futbolcu.

Lucas Torreira ile orta sahayı coşturacak! İşte Galatasaray'ın listesindeki yıldız

Oyun kurucu orta saha rolünün tam karşılığı olan yıldız, bu üst düzey özellikleriyle Real Betis'in geriden çıkışlarında etkili ayaklardan oluyordu.

Lucas Torreira ile orta sahayı coşturacak! İşte Galatasaray'ın listesindeki yıldız

GUIDO RODRIGUEZ KİMDİR?

Guido Rodriguez, 12 Nisan 1994'te Arjantin'in Saenz Pena kentinde dünyaya geldi. Futbola River Plate altyapısında başladı.

Lucas Torreira ile orta sahayı coşturacak! İşte Galatasaray'ın listesindeki yıldız

2014 yılında A takıma yükselen Guido, 2016 yazında 1.75 milyon Euro bonservis bedeliyle Club Tijuana'ya transfer oldu.

Lucas Torreira ile orta sahayı coşturacak! İşte Galatasaray'ın listesindeki yıldız

1 yıl sonra 6.28 milyon Euro bedelle yine başka bir Meksika takımı olan America'ya imza attı.

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