TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözü Chelsea'nin yıldızlarında!

İngiliz ekibinin geniş kadrosunda geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamayan 20 yaşındaki iki futbolcuyla ilgili araştırmalar yapıldığı ve teknik direktör Okan Buruk'un onay vermesi durumunda resmi girişimlerin başlayacağı belirlendi.

ÇOK FİZİKLİ VE DİNAMİKLER



2022 yılında Aston Villa'dan 18 milyon Euro'ya Chelsea'ye giden Chukwuemeka da geçen sezon Premier Lig'de 9 maçta 223 dakika sahada kalabildi.