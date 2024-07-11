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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözü Chelsea'nin yıldızlarında!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bu noktada bonservisleri Chelsea'den olan 2 yıldızın peşine düştü. İşte transfere dair son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözü Chelsea'nin yıldızlarında!

Uzun süredir taraftarların beklediği orta alan transferini gerçekleştirmek için büyük bir çaba harcayan Galatasaray çalışmalarını 4 koldan sürdürüyor.

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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözü Chelsea'nin yıldızlarında!

Çok sayıda isimle temas halinde olan Sarı- Kırmızılılar'dan taraftarları heyecanlandıracak bir hamle geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözü Chelsea'nin yıldızlarında!

BURUK BEKLENİYOR

Takvim'de yer alan haberde transferde menajer önerilerini de dikkate alan yönetimin Chelsea formasını giyen Carney Chukwuemeka ve Lesley Ugochukwu'yu listesine dahil ettiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözü Chelsea'nin yıldızlarında!

İngiliz ekibinin geniş kadrosunda geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamayan 20 yaşındaki iki futbolcuyla ilgili araştırmalar yapıldığı ve teknik direktör Okan Buruk'un onay vermesi durumunda resmi girişimlerin başlayacağı belirlendi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözü Chelsea'nin yıldızlarında!

Chelsea'nin geçen sezon başında Rennes'den 27 milyon Euro'ya transfer ettiği Lesley Ugochukwu 12 maçta sadece 297 dakika forma giyebildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözü Chelsea'nin yıldızlarında!

ÇOK FİZİKLİ VE DİNAMİKLER

2022 yılında Aston Villa'dan 18 milyon Euro'ya Chelsea'ye giden Chukwuemeka da geçen sezon Premier Lig'de 9 maçta 223 dakika sahada kalabildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözü Chelsea'nin yıldızlarında!

Her iki futbolcunun da ortak özellikleri güçlü fizikleri ve çok dinamik olmaları. Buruk "evet" derse Chukwuemeka ve Ugochukwu'dan birisinin satın alma opsiyonuyla kiralanması için Chelsea ile görüşmeleri başlayacağı öğrenildi.

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