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LASK LINZ GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon için çalışmalarını sürdürürken LASK Linz ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Raiffeisen Arena'da oynanacak karşılaşmanın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki LASK Linz - Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 09:48 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 10:03
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LASK LINZ GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

LASK Linz - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in son 2 sezon şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. LASK Linz ile hazırlık malında karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılar, Raiffeisen Arena'da galibiyet için koşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, LASK Linz - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LASK LINZ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

LASK Linz - Galatasaray maçı 11 Temmuz 2024 tarihinde TSİ 20.30'da Raiffeisen Arena'da oynanacak. Karşılaşma Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY HAZIRLIK TAKVİMİ

  • 11 Temmuz Perşembe 20.30 Lask Linz – Galatasaray
  • 15 Temmuz Pazartesi 20.30 Galatasaray – Fortuna Dusseldorf
  • 18 Temmuz Perşembe 20.30 Galatasaray – Trencın
  • 24 Temmuz Çarşamba 20.30 Galatasaray – Lecce
  • 27 Temmuz Cumartesi 20.30 Galatasaray – Parma

GALATASARY AVUSTURYA KAMP KADROSU

Fernando Muslera, Mathias Ross, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Batuhan Şen, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Işık Kaan Arslan, Emin Bayram, Michy Batshuayi, Siraçhan Nas, Taylan Antalyalı, Jankat Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Baran Aksaka, Eren Aydın, Kadir Subaşı, Berat Luş, Yalın Dilek, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Berk Balaban.

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