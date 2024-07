GALATASARAY, Avusturya kampındaki hazırlıklarına dün sabah devam ederken, teknik direktör Okan Buruk idman öncesi önemli açıklamalar yaptı. En doğru transferi yapmak için uğraş verdiklerini, Galatasaray taraftarının bu konuda endişelenmemesi gerektiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Kadro genişliğine ve oyuncu havuzumuza baktığımda en sabırlı olması gereken Galatasaray taraftarı. Transfer için çok çalışıyoruz. Kolay bir şey değil. Transfer yapmak için hiçbir zaman transfer yapmadık. En çok istediğimiz oyuncuları almaya çalışıyoruz. Burada görüşmeler sürüyor. Galatasaray taraftarını erken transferle değil, doğru transferle mutlu edeceğiz. Bu daha önemli bizim için" ifadesini kullandı.

BIR SAĞ BEK, BIR ORTA SAHA ALACAĞIZ

Buruk şöyle devam etti: "Tabii ki kampa yetişmesi için uğraşıyoruz. 2 gün sonra da olabilir, 5 gün sonra da olabilir, bir sonraki kampta olabilir. Burada istediğimiz ve görüştüğümüz oyuncular var. Bu bazen bize bağlı olmuyor. Sonuçta kulüplere bağlı oyuncular. Süreç alabiliyor. Tabii ki ne kadar erken getirirseniz o kadar iyi ama en doğrusu bizim için önemli olacak. Bir sağ bek ve orta saha transferi düşünüyoruz. Elimizde oyuncular var ama bu transferleri bir an önce bitirmek istiyoruz. Burada başkanımız, yönetim kurulumuz, sportif A.Ş Cenk bey sıkı şekilde çalışıyor. Galatasaray takımı her gün güçlenerek devam eden, saha dışında da güçlenen bir takım görüyoruz. Son genel kurulda alınan yetki de kulüp açından önemliydi."

KENETLENDİKÇE BÜYÜYORUZ

Buradan bütün üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. Bizim, takım ve camia için çok önemli. İleriye dönük takımın önü çok açık. Biz de saha içinde aynı güçlü oyunumuzu sürdüreceğiz. Başarımızı sürdüreceğiz. Camia olarak kenetlendikçe daha da büyüyoruz. Geçen de bunu söyledim. Geçen sezonun sonu gibi birlikteliğe ihtiyacımız var. Ben sabırlı olunmasını, bize güvenilmesini istiyoruz. Başkanımız da her zaman söylüyor. Hangi oyuncuyu istiyorsanız, en doğrusunu gidin alın diyor. Burada bir kısıtlama yok. O anlamda da çok şanslıyız. En doğru zamanda doğru futbolcuyu transfer etmek için çalışıyoruz. Aslında takıma baktığımızda da bir eksiklik göremiyoruz ama iki futbolcu getirmeyi planlıyoruz."

ICARDI FİZİKSEL OLARAK İYİ

Mauro İcardi ile iki yıldır sezon başı kampı geçiremediklerini ifade eden Buruk, "İcardi fiziksel olarak iyi geldi. Bütün oyuncularımız için önemli bu. Birçok oyuncumuz bu dönemi aktif geçirdi, Mauro da onlardan biri. Son gelen İcardi ve Ziyech. Ziyech'e de milli takımdan dolayı bir izin vermiştik. Onları biraz daha yavaş tempoyla takım seviyesine getireceğiz. Mauro için en önemli şey sezon başı kampını geçirmesi. Son 2 senede bunu onla yaşayamamıştık. Bütün oyuncular için sezon başı kampı önemli oluyor. Onların takımla birlikte antrenman temposuna girmesi bunun içinde devamlılıkları bizim için çok önemli olacak" diye konuştu.

ICARDİ'YE ÖZEL PROGRAM

İzınlı olduğu için takıma geç katılan Mauro İcardi, özel program dahilinde çalıştı. Arjantinli süper forvetin son derece fit olması dikkatlerden kaçmadı.

ASLAN SAHNE ALIYOR

Cımbom, 11-27 Temmuz tarihleri arasında LASK Linz'in ev sahipliğindeki organizasyonda 5 maç yapacak. Aslan, Linz'in yanı sıra Düsseldorf, Trencin, Lecce ve Parma ile de maçlar yaparak yeni sezona hazırlanacak. G.Saray bugün ilk maçında saat 20.30'da Lask Linz ile karşılaşacak. Maçı D Smart verecek.

BATSHUAYİ ÖNEMLİ BİR TAKVİYE

Batshuayı'nin takıma hemen adapte olduğunu belir-ten Buruk, şu ifadeleri kullandı: Biz oyun formatı olarak tam 4-2-3-1 oynmıyoruz. Mertens, forvet özellikli bir 10 numara. İcardi'nin yanında değerlendirdiğimiz maçlar oldu. Zaten rakibi her zaman rakibi 4-4-2 şeklinde karşılıyoruz. Batshuayi'yi bu sistem içinde önde ikilide kullanacağız. Mertens'i aynı zamanda orta sahada da kullandık. Bu da formasyonlardan biriydi. Oyuncularımızı göreceğiz. Fazla maç oynuyoruz. Doğal rotasyonlar oluyor. Batshuayi'nin avantajı hızlı şekilde geldi ve takıma katıldı. Gerçekten uzun yıllardır burada oynuyormuş gibi. Arkadaşlarına adapte oldu. Takımı, ligi tanıyor. Bizim için önemli bir transfer oldu.

12 YABANCI KURALI KISITLIYOR

Bırçok mevkide transfer çalışmaları yapıldığını, yabancı oyuncu kuralında hızlı değişiklikler olduğunu bunun da kendilerini biraz kısıtladığını söyleyen Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her mevki ile ilgili çalışmamız var. Elimizde çok iyi oyuncular var. Biz uzun vadede takımı başarıya götürecek oyuncular bakıyoruz. Diğer mevkilerde de aynı şekilde olabilir. Yabancı sınırı 12. 17'den 14+3'e bu sene de 12'ye düştü. Çok hızlı bir düşüş bu. Biz Yusuf Demir ve Ross'u 21 yaş altı oyuncu olarak aldık. Şu an elimizde yabancı olarak duruyor. Bu anlamda her şey hızlı değişiyor ülkemizde. Bu sene bir anda 12'ye indi. İstediğiniz gibi transfer yapamayacaksınız. Bir yandan da onların yerine oyuncu alabilecek miyiz diye düşünüyoruz. Bu anlamda 12 yabancı sizi biraz kısıtlıyor. 2 tane yabancı oyuncu almak istiyoruz. Onun yanında Türk futbolcular olursa opsiyonlara bakacağız."

BARIŞ ALPER VE FERDİ PARLADI

EURO 2024'te Barış Alper Yılmaz ve Ferdi Kadıoğlu'nun gösterdikleri performanslarla ön plana çıkan iki oyuncu olduğuna dikkati çeken Buruk, şöyle devam etti: "Barış'ın gelişimi, onunla çalışan, birçok mevkii de onu kullanan ve turnuvaya hazırlayan bir teknik adam olarak beni çok sevindirdi. Bu Barış'ın başarısı. 70 maç oynadı. Bunu hem fiziksel hem de mental olarak yürütmek en çok onun başarısı. Kerem de Abdülkerim de Kaan da çok sayıda maç oynadılar. Milli takıma hizmetleri Galatasaray açısından gurur verici, diğer takımlar içinde aynı şekilde. Barış'ın performansı önemliydi, ön plana çıktı. Oynadığı rakiplere karşı kim olursa olsun üstünlük kurdu. Bu anlamda mutlu oldum. Hem insan hem de oyuncu olarak bunu hak eden birisi."

İYİ BİR KAMP GEÇİRECEĞİZ

Mıllı takımda yer alan oyunculara 22 Temmuz'a kadar izin verdiklerini belirten Buruk, "Güzel bir otel, güzel bir saha. Antrenman sahalarının kalitesi çok önemli bizim için. Dün başladık. İki antrenmanımız var. Yarın sabah antrenman yapıp, akşam maç oynayacağız. Bu dönem hazırlık maçları oynamak, önemli ama bir yandan da hazırlık maçları yüklemenin bir parçası olacak. İlk maçımızı daha hazır bir takıma karşı oynayacağız. Kalabalık bir kadro geldik. Hem genç oyuncularımız hem de kiradan dönen oyuncularımız var. Verimli bir kamp bekliyoruz. İyi çalışacağız, 9 günlük bir süre. Zaten bu tür kamplarda sıkılacak vakit olmuyor. Her gün çift antrenman oluyor. 3 tane hazırlık maçımız var, sonuç odaklı olmayacağız ama Galatasaray çıktığı her maçı kazanmak ister" ifadelerini kullandı.