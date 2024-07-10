GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'da sıcak gelişme! Rekor bonservisle...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da kazanılan başarının mimarlarından biri de Barış Alper Yılmaz olmuştu. EURO 2024'te A Milli Takımımızın çeyrek finalde oynadığı Hollanda maçında gösterdiği performansla çok konuşuman milli yıldıza Premier Lig'den talip çıkarken, sarı-kırmızılıların istediği rakam da belli oldu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda başta sağ bek olmak üzere birçok bölgeye takviye yapacak olan Galatasaray'da gündem maddelerinden biri de Barış Alper Yılmaz'ın takımdaki geleceği...
Yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon gösterdiği etkili performansla kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynadı.
A Milli Takım formasıyla EURO 2024'te boy gösteren Barış Alper, özellikle çeyrek finalde oynanan Hollanda maçında dünyanın en iyi stoperlerinden biri olarak gösterdilen Virgil van Dijk'a karşı kurduğu üstünlükle gündem oldu.
Van Dijk da mücadelenin ardından Barış Alper Yılmaz ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"ELE AVUCA SIĞMIYOR"
Tecrübeli savunma oyuncusu, "Barış Alper Yılmaz sürekli koşuyordu. Ele avuca sığmaz şekilde koşuyordu. Her savunmacı için zordur. Bizi çok zorladı. Gol atamadı ama. Eğer bir şekilde onu tasvir edecek olursak, gerçekten önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.
Gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren yıldız oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
ASTON VILLA BARIŞ ALPER'İ İSTİYOR
Alman basını, Aston Villa'nın Barış Alper Yılmaz'a talip olduğunu yazdı.
LIGA Blatt kaynaklı haberde, İngiliz ekibinin teknik direktörü Unai Emery'nin 24 yaşındaki futbolcunun performansından memnun olduğu ve takımda görmek istediği belirtildi.
Haberde ayrıca sarı-kırmızılıların Barış Alper'i takımda tutmak istediği ve 30 milyon Euro'nun altındaki tüm teklifleri reddettiği vurgulandı.
TARİHE GEÇEBİLİR
Barış Alper Yılmaz, 30 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan ayrılması halinde kulüp tarihinin en pahalı bonservis bedeliyle ayrılan Türk futbolcusu olacak.
Barış Alper, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 55 maça çıktı.
24 yaşındaki oyuncu, 7 gol ve 12 asistlik bir performans sergiledi.
Barış Alper Yılmaz'ın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Milli futbolcunun güncel piyasa değeriyse 17 milyon Euro.
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