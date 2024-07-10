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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'da sıcak gelişme! Rekor bonservisle...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da kazanılan başarının mimarlarından biri de Barış Alper Yılmaz olmuştu. EURO 2024'te A Milli Takımımızın çeyrek finalde oynadığı Hollanda maçında gösterdiği performansla çok konuşuman milli yıldıza Premier Lig'den talip çıkarken, sarı-kırmızılıların istediği rakam da belli oldu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 10:44
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MERT KILIÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'da sıcak gelişme! Rekor bonservisle...

Gelecek sezon üst üste üçüncü, toplamdaysa 25. şampiyonluğunu elde ederek 5. yıldızı takma planları yapan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'da sıcak gelişme! Rekor bonservisle...

Sarı-kırmızılılarda EURO 2024'ün bitmesine kısa bir süre kala transfer çalışmaları yoğunlaştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'da sıcak gelişme! Rekor bonservisle...

Ezeli rakibi Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi'yi renklerine bağlayan Cimbom, geçtiğimiz sezon Chelsea'den kiraladığı Hakim Ziyech'in de bonservisini aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'da sıcak gelişme! Rekor bonservisle...

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda başta sağ bek olmak üzere birçok bölgeye takviye yapacak olan Galatasaray'da gündem maddelerinden biri de Barış Alper Yılmaz'ın takımdaki geleceği...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'da sıcak gelişme! Rekor bonservisle...

Yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon gösterdiği etkili performansla kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'da sıcak gelişme! Rekor bonservisle...

A Milli Takım formasıyla EURO 2024'te boy gösteren Barış Alper, özellikle çeyrek finalde oynanan Hollanda maçında dünyanın en iyi stoperlerinden biri olarak gösterdilen Virgil van Dijk'a karşı kurduğu üstünlükle gündem oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'da sıcak gelişme! Rekor bonservisle...

Van Dijk da mücadelenin ardından Barış Alper Yılmaz ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'da sıcak gelişme! Rekor bonservisle...

"ELE AVUCA SIĞMIYOR"

Tecrübeli savunma oyuncusu, "Barış Alper Yılmaz sürekli koşuyordu. Ele avuca sığmaz şekilde koşuyordu. Her savunmacı için zordur. Bizi çok zorladı. Gol atamadı ama. Eğer bir şekilde onu tasvir edecek olursak, gerçekten önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'da sıcak gelişme! Rekor bonservisle...

Gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren yıldız oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'da sıcak gelişme! Rekor bonservisle...

ASTON VILLA BARIŞ ALPER'İ İSTİYOR

Alman basını, Aston Villa'nın Barış Alper Yılmaz'a talip olduğunu yazdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'da sıcak gelişme! Rekor bonservisle...

LIGA Blatt kaynaklı haberde, İngiliz ekibinin teknik direktörü Unai Emery'nin 24 yaşındaki futbolcunun performansından memnun olduğu ve takımda görmek istediği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'da sıcak gelişme! Rekor bonservisle...

Haberde ayrıca sarı-kırmızılıların Barış Alper'i takımda tutmak istediği ve 30 milyon Euro'nun altındaki tüm teklifleri reddettiği vurgulandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'da sıcak gelişme! Rekor bonservisle...

TARİHE GEÇEBİLİR

Barış Alper Yılmaz, 30 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan ayrılması halinde kulüp tarihinin en pahalı bonservis bedeliyle ayrılan Türk futbolcusu olacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'da sıcak gelişme! Rekor bonservisle...

Barış Alper, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 55 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'da sıcak gelişme! Rekor bonservisle...

24 yaşındaki oyuncu, 7 gol ve 12 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'da sıcak gelişme! Rekor bonservisle...

Barış Alper Yılmaz'ın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'da sıcak gelişme! Rekor bonservisle...

Milli futbolcunun güncel piyasa değeriyse 17 milyon Euro.

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