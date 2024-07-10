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Doue'de geri sayım

Rennes’le masada olan G.Saray, bonuslar dahil 7 milyon euro’ya transferi bitirmeyi hedefliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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Doue'de geri sayım

Sarı-kırmızılı ekip sağ bek transferinde hareketli saatler yaşıyor. Rennes forması giyen Guela Doue'yle görüşmeleri sürdüren Galatasaray, bu transferde artık geri sayıma geçti. Fransız ekibinin 11 milyon euro'dan açtığı pazarlıklarda inadı biraz olsun kırıldı. İlk etapta 5 milyon euro önerilen 21 yaşındaki oyuncuda bonuslarla 7 milyon euro'ya kadar çıkılarak işin bitirilmesi bekleniyor. Böylece devre arasından beri aranan sağ bek bulunmuş olacak.

SACHA BOEY İLE KONUŞTU

Bu transferde Sacha Boey de önemli rol oynuyor. Daha önce Rennes forması giyen Fransız yıldız, Doue'yle görüşme gerçekleştirdi. Boey, Galatasaray için olumlu referans verirken bu durum genç oyuncunun kararında etkili oldu.

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