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Kamp zamanı

Avusturya kampının ilk etabı dün başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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Kamp zamanı

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray, yurtdışı kamp etabı için Avusturya'ya gitti. İcardi, Muslera gibi yıldızların yer aldığı kafilede geçen sezonu kiralık geçiren Ross, Taylan, Halil ve Kazımcan gibi isimler de yer buldu. 18 Temmuz'a kadar Linz kenti yakınındaki Geinberg bölgesinde çalışacak Galatasaray, ikinci etap kampını ise 22-27 Temmuz tarihlerinde yine Avusturya'nın Irdning bölgesinde yapacak. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte LASK, Fortuna Düsseldorf, Trencin, Lecce ve Parma takımlarıyla hazırlık karşılaşması oynayacak.

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